人民网北京1月26日电 （记者许维娜）近年来，我国数字经济快速发展，数字基础设施全球领先，数字技术和产业体系日臻完善，为更好发挥数据要素作用奠定了坚实基础。国家数据局等17部门近日联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》），旨在充分发挥数据要素“乘数效应”，赋能经济社会发展。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、教授欧阳日辉表示，实施“数据要素×”行动，需要全面理解和准确把握《行动计划》的时代背景和内在逻辑。应把握一条主线，做好三方面保障，实施五大举措，推动十二项行动，促进我国数据基础资源优势转化为经济发展新优势。

党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，实施网络强国战略和国家大数据战略，将发展数字经济上升为国家战略。2015年，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。

对此，欧阳日辉表示，八年以来，数字经济发展取得显著成就，数据成为新型生产要素。《数字中国发展报告（2022年）》显示，2022年我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%。海量数据资源和超大数据要素市场规模为我国经济发展注入了新的动力。

“当前，数据要素对经济发展的贡献开始显现，但存在不平衡、不充分问题。”欧阳日辉表示，一方面，“沉睡”的数据有待开发，数据流通体系有待完善，数据供不出、流不动，数据资源有效供给难以满足数字经济快速发展对数据的需求；另一方面，市场主体不敢用、不会用、用不好，数据对经济的贡献度有待提升。这些问题不仅不利于数据要素的市场化配置，而且制约构建以数据为关键要素的数字经济。

欧阳日辉认为，充分挖掘数据潜力，大力推动“数据要素×”，必要且紧迫。他同时强调，数据要素并不是单一的赋能“+”，而是能够发挥“乘数效应”。“数据要素×”是数据融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，通过与不同要素结合，作用于不同主体，发挥协同、复用和融合作用，对其他生产要素、服务效能和经济总量产生扩张效应，提升效率、释放价值和创新发展，助推构建以数据为关键要素的数字经济。

数据的价值在于应用，应用的关键在于场景。只有和应用场景相结合，解决实际问题和业务痛点，才能充分释放数据要素价值。

在欧阳日辉看来，未来应坚持需求牵引，聚焦重点行业和领域，引导广大市场主体丰富数据应用场景，挖掘高价值数据要素应用场景，通过试点充分展示数据要素的“乘数效应”。

一是坚持需求牵引，大胆探索公共数据应用场景。需求是创新的根本动力，迫切的需求激发重大的创新。发挥数据要素的“乘数效应”必须以应用场景为基础，运用大数据的理论、技术探寻解决问题的方案与实践。应建立公共数据开发利用激励机制，加快打造公共数据开发利用的应用场景，强化公共数据资源开发利用和公共服务能力持续提升的良性互动机制，丰富公共数据价值创造模式。

二是建立适应数据特征、符合数据要素价值实现规律的数据资源供给体系，打造数据融合应用典型案例。发挥数据要素的“乘数效应”必须在供给和应用两端下功夫。一方面，公共数据率先做好供给，探索企业数据和个人数据多元化供给模式，有效维护市场主体的数据利益，提升数据供给效能。另一方面，创新公共数据、社会数据和个人数据融合应用模式，探索央地协同开发利用机制，推动跨层级跨部门数据资源共用共享模式，形成丰富的应用实践案例。

三是数据要素充分赋能经济社会发展，打造数字经济新动能。数字经济和实体经济深度融合，是数据要素发挥“乘数效应”的主阵地。首先是推动互联网、大数据、云计算、人工智能等数字技术加速创新融合，深化数据空间、隐私计算、联邦学习、区块链等技术应用，促进数字技术与实体经济的深度融合。其次是聚焦工业制造、现代农业、商贸流通、金融服务等重点行业和领域，推动发挥数据要素“乘数效应”，释放数据要素价值。再者要加大力度培育应用型数据商，为实体经济提供数据开发利用工具、数字化转型服务等，促进数据在不同主体、不同场景用起来。

四是加强数据要素基础理论研究。我国数据要素的理论研究滞后实践，在“数据要素×”方面的研究刚刚起步。建议学界和产业界开展联合研究，政产学研用协同创新，重点研究数据作为新型生产要素的经济学原理、数据要素与其他生产要素的协同联动及其对全要素生产率的作用机理、数据要素的新生产函数、企业数据资产化对上下游企业和同行业的溢出效应、数据要素“乘数效应”的机理等问题。

(责编：杨曦、吕骞)

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