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商务部：我国引资规模仍处于近年来高位

2024年01月26日15:40 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者孙红丽）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破有关情况。

关于2023年中国吸引外资规模出现一些波动，商务部部长王文涛在会上表示，短期外资数据出现一些波动，这是符合经济规律的正常现象，特别是有一些大项目的落地，往往会影响当年以及明年、后年的波动。中国经济长期向好的基本面没有改变，特别是中国坚持对外开放的基本国策，始终敞开怀抱，真心欢迎各国企业投资中国。“我们坚信，中国也必将持续成为外商投资的热土。”

王文涛强调，把时间拉长一点看，我国引资规模仍然处于近年来的高位。去年，中国实际使用外资1632.5亿美元，折合人民币是1.13万亿元，虽然同比出现了下降，但是规模上仅次于两个比较特殊的年份，2021年、2022年，处于历史第三高。

我国的引资结构持续优化，高技术产业引资占比达到37.4%，比2022年提高了1.3个百分点，比重创历史新高。制造业领域引资占比提升1.6个百分点，达到了27.9%。外资有一些项目，特别是一些国别的大项目落地，会影响这个国家的排名，所以具有一定不确定性。从2023年国别投资情况来看，加拿大、英国、法国、瑞士、荷兰这些发达国家对华投资大幅增长，欧盟、美国、日本在华的新设外资企业数实现了增长。

谈及今年吸引外资要采取的措施，王文涛介绍，在去年“投资中国年”基础上，今年持续打造“投资中国”品牌，初步考虑在境内外举办20多场招商引资活动，包括一场标志性活动，也就是“投资中国”2024峰会，还有10场境外活动和12场境内活动。将支持地方在“投资中国”品牌下，结合自己的区位优势、资源禀赋、产业特点举办一些配套活动，形成全国引资“一盘棋”。

此外，在打造“投资中国”品牌的同时，还将继续落实好去年出台的“外资24条”，推动放宽外资准入，持续优化外商投资环境，用好外资企业圆桌会、外资企业问题诉求收集办理系统。

(责编：孙红丽、吕骞)
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