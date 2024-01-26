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商务部：发展“跨境电商+产业带” 鼓励传统外贸企业转型跨境电商

2024年01月26日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者孙红丽）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破有关情况。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在会上介绍，跨境电商是外贸的新动能之一。去年跨境电商进出口达到2.38万亿元人民币，增长15.6%，比全国进出口增长速度高出15.4个百分点。

跨境电商的主体在不断增长。初步统计，现在全中国有外贸进出口实绩的企业达64.5万家，其中跨境电商主体超过10万家。这是非常了不起的一支力量。

跨境电商生态圈不断优化。到去年底，海外仓已经达到1800个，比2022年增加了200多个，全货机达到255架，比2022年增加了32架。

品牌建设取得了不错的进展。到去年底，注册的海外商标超过3万个，2022年底只有2万个。

王受文表示，今年，要继续培育跨境电商这个外贸新动能，有以下几个措施：

一是出台《拓展跨境电商出口、推进海外仓发展的若干措施》。

二是发展“跨境电商+产业带”，鼓励传统外贸企业转型跨境电商，支持头部企业带动上下游供应链协同发展，依托各地的跨境电商产业园孵化更多初创企业。

三是加强行业交流培训。今年准备加大培训力度，要培训10万人次。

四是推动出台《跨境电商知识产权保护指南》。在跨境电商发展过程中，要确保它在头程、尾程、支付、营销、海外仓各环节都能保护知识产权。跨境电商是“一带一路”倡议中与共建国家开展合作的一个重要内容。将支持跨境电商综试区、“丝路电商”合作先行区的国际交流。

(责编：孙红丽、吕骞)
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