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加快制造业向高端化跃升

2024年01月27日10:15 | 来源：经济日报
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原标题：加快制造业向高端化跃升

高端化是走向制造强国的必由之路。当前，装备制造业生产保持良好态势，助力工业产业不断优化结构、迈向高端，全年增加值比2022年增长6.8%，高于全部规上工业平均水平2.2个百分点。

也要看到，有效需求不足、部分行业产能过剩等问题依然存在，关键领域“卡脖子”风险较为突出。以5G、人工智能为代表的信息技术正加快引领新一轮科技革命和产业变革，在研发设计、生产制造等领域发挥关键作用，成为制造业数字化、高端化转型的重要推动力。

国家统计局最新数据显示，制造业高端化正稳步推进，高水平科技自立自强迈出新步伐。2023年，装备制造业增加值对全部规上工业增长贡献率接近五成，半导体器件专用设备制造、航天器及运载火箭制造、飞机制造等行业增加值均实现两位数增长。

高端化是走向制造强国的必由之路。中国制造业是“大块头”，总体规模连续14年保持全球第一，拥有全世界最完整的产业体系。但“大块头”还要有“大智慧”。中国制造业“大而不强”“全而不精”的问题还很突出，低端产能过剩和高端产品依赖进口并存，创新能力薄弱，产业基础不牢。纵观全球，拥有强大国际话语权和经济影响力的国家，无不在制造业关键核心领域占据领先地位。中国制造要由大走向强，必须坚持高端化，推动传统制造业转型升级，打造技术水平高、竞争力强的先进制造业，巩固提升竞争优势。

制造业高端化，是技术水平跃迁升级。想要破解核心技术受制于人等“卡脖子”难题，高水平科技自立自强是核心。C919大飞机实现商飞，国产大型邮轮完成试航等，都表明在部分高技术制造业领域，我国正由“跟跑者”向“并跑者”“领跑者”转变。自主创新的步伐坚定不移，要继续系统布局重点领域关键核心技术攻关，着力构建以企业为主体、产学研用高效协同深度融合的创新体系，以科技创新推动产业创新，催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

制造业高端化，是产业结构优化调整。经历多年规模扩张后，我国一些制造业产品市场需求已接近饱和，增长空间不大。而随着消费升级，中高端、品质化、多样化产品需求增多，产业结构和需求结构不协调的矛盾日益凸显。制造业高端化，应坚持新老并举。既要推动传统制造业优势领域锻长板，强链延链补链，加快转型升级，也要加强新技术新产品创新迭代，发展新兴产业、未来产业，开拓新赛道、培育新产业，提升全产业链竞争优势。

制造业高端化，是价值链向中高端攀升。应正视，中国制造长期并仍处于产业链和价值链的中低端。曾有一个广为人知的说法：中国要出口8亿件衬衫才能换回一架大型飞机，这直观道出了价值链两端的差异。提高产品价值，重在提品质创品牌。一方面，推动企业提高质量管理能力，全面提升产品质量，并通过先进标准体系倒逼质量提升、产品升级；另一方面，增加高端产品供给，加快产品迭代升级，分级打造中国消费名品方阵。近年来，国货潮牌广受欢迎，要继续保护老字号，塑造一批具有国际竞争力的“中国制造”高端品牌。

制造业正重新成为全球竞争的焦点。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，大国竞争和博弈日益加剧，逆全球化思潮抬头，全球产业链供应链深度调整。中国制造处于新的关键时期，也面临新的发展机遇。数字技术和实体经济深度融合，人工智能加速赋能新型工业化，智能制造贯穿制造业全流程，数据要素潜能不断释放，都为制造业注入新活力、带来新动能。

新时代新征程，中国制造业站上了新起点。只有主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，主动化解风险挑战，巩固扩大既有优势，补齐短板弱项，加快迈向高端，才能重塑国际竞争新优势，从制造大国走向制造强国。

(责编：郝帅、李楠桦)
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