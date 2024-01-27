14.5亿千瓦，中国可再生能源总装机再攀高峰。

国家能源局最新数据显示，2023年，可再生能源总装机年内连续突破13亿、14亿大关，达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机比重超过50%，历史性超越火电。

14.5亿千瓦什么概念？

相当于60多个三峡电站的总装机，是2012年可再生能源3.13亿千瓦装机的4.6倍多。与此同时，全国风电光伏总装机突破10亿千瓦，光伏累计装机超过水电，成为中国装机第二大电源。中国可再生能源为全球减排作出了积极贡献。

国际能源署也发布报告称：2023年全球可再生能源新增装机容量比上年增长50%，最大增长发生在中国。

这个“最大增长”从何而来？

最大增长背后，是自主创新的硬支撑。

上世纪90年代中国风电产业刚起步时，使用的风机几乎全靠进口。近年来，国产风电机组不断推陈出新，产能占到全球市场的60%左右，同时，发电成本大幅降低，近10年陆上风电度电成本下降六成以上。

图为金风科技16兆瓦海上风电机组安装现场。郎朗摄

再看光伏，2023年12月，隆基绿能以27.09%的电池转换效率，刷新单结晶硅太阳能电池效率的世界纪录；目前，天合光能累计申请专利超过4000件，自主研发的无损切割技术大幅提升组件效率……数据显示，中国太阳能电池全球专利申请量超过12.6万件，排名世界第一。在一些地方，光伏发电已经实现0.1元左右的度电成本，低于煤电。技术水平和经济性的大幅提升，让中国可再生能源在市场竞争中赢得主动。

最大增长背后，是中国超大规模市场、创造绿色消费的需求支撑。

2023年，中国年用电量超过9.2万亿千瓦时，同比增长6.7%，相当于约160个白鹤滩水电站的年发电量。

随着绿色发展理念普及，不少企业和个人积极购买绿证、使用绿电。预计2023年核发绿证约1.76亿个，绿电交易电量累计达到约611亿千瓦时，分别是去年的7.8倍和10.5倍。持续增长的电力需求，再加上大型风电光伏基地建设、屋顶分布式光伏等大力推进，为可再生能源开发应用提供广阔市场。

图为全球最大水光互补项目国投雅砻江柯拉一期光伏电站。徐健摄

最大增长背后，是中国积极稳妥推进碳达峰碳中和、参与应对气候变化全球治理的实践行动。

在“双碳”目标引领下，中国着力建设大型风电光伏基地项目，有序推进整县屋顶分布式光伏开发试点，加大绿色信贷支持力度等系列举措相继实施，推动中国可再生能源实现大规模、高比例跨越发展，技术水平、装备制造、装机规模等均达到全球领先水平。

一位业内人士曾坦言：“良好的政策环境助力可再生能源打开国内应用市场，也为新技术、新设备提供更大舞台。”

中国可再生能源快速发展，为保障能源安全、促进绿色低碳转型奠定基础，也为产业结构调整升级和新旧动能转换提供抓手。在北京，新工体披上光伏“新皮肤”，为场馆提供部分用电的同时，兼顾建筑幕墙美观需求；在新疆库车，采用光伏发电直接制氢，建设产、储、输、用氢一体化的绿氢炼化项目；隆基绿能与蔚来“牵手”，推动充换电站使用光伏发电……聚焦多元融合，更多“可再生能源+”应用项目加快落地，探索多场景综合发展新模式。

绿色低碳发展大势所趋，可再生能源“风光”无限好。中国能源企业锚定“双碳”目标，正不断强化技术创新、加快绿色转型，必将为全球能源安全和绿色发展做出更大贡献。

(责编：徐婵、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经