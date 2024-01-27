人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

尺素金声丨14.5亿千瓦！全球可再生能源“最大增长”为何来自中国？

2024年01月27日17:12 | 来源：人民日报客户端
小字号

　　14.5亿千瓦，中国可再生能源总装机再攀高峰。

　　国家能源局最新数据显示，2023年，可再生能源总装机年内连续突破13亿、14亿大关，达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机比重超过50%，历史性超越火电。

　　14.5亿千瓦什么概念？

　　相当于60多个三峡电站的总装机，是2012年可再生能源3.13亿千瓦装机的4.6倍多。与此同时，全国风电光伏总装机突破10亿千瓦，光伏累计装机超过水电，成为中国装机第二大电源。中国可再生能源为全球减排作出了积极贡献。

　　国际能源署也发布报告称：2023年全球可再生能源新增装机容量比上年增长50%，最大增长发生在中国。

　　这个“最大增长”从何而来？

　　最大增长背后，是自主创新的硬支撑。

　　上世纪90年代中国风电产业刚起步时，使用的风机几乎全靠进口。近年来，国产风电机组不断推陈出新，产能占到全球市场的60%左右，同时，发电成本大幅降低，近10年陆上风电度电成本下降六成以上。

　　图为金风科技16兆瓦海上风电机组安装现场。郎朗摄

　　再看光伏，2023年12月，隆基绿能以27.09%的电池转换效率，刷新单结晶硅太阳能电池效率的世界纪录；目前，天合光能累计申请专利超过4000件，自主研发的无损切割技术大幅提升组件效率……数据显示，中国太阳能电池全球专利申请量超过12.6万件，排名世界第一。在一些地方，光伏发电已经实现0.1元左右的度电成本，低于煤电。技术水平和经济性的大幅提升，让中国可再生能源在市场竞争中赢得主动。

　　最大增长背后，是中国超大规模市场、创造绿色消费的需求支撑。

　　2023年，中国年用电量超过9.2万亿千瓦时，同比增长6.7%，相当于约160个白鹤滩水电站的年发电量。

　　随着绿色发展理念普及，不少企业和个人积极购买绿证、使用绿电。预计2023年核发绿证约1.76亿个，绿电交易电量累计达到约611亿千瓦时，分别是去年的7.8倍和10.5倍。持续增长的电力需求，再加上大型风电光伏基地建设、屋顶分布式光伏等大力推进，为可再生能源开发应用提供广阔市场。

　　图为全球最大水光互补项目国投雅砻江柯拉一期光伏电站。徐健摄

　　最大增长背后，是中国积极稳妥推进碳达峰碳中和、参与应对气候变化全球治理的实践行动。

　　在“双碳”目标引领下，中国着力建设大型风电光伏基地项目，有序推进整县屋顶分布式光伏开发试点，加大绿色信贷支持力度等系列举措相继实施，推动中国可再生能源实现大规模、高比例跨越发展，技术水平、装备制造、装机规模等均达到全球领先水平。

　　一位业内人士曾坦言：“良好的政策环境助力可再生能源打开国内应用市场，也为新技术、新设备提供更大舞台。”

　　中国可再生能源快速发展，为保障能源安全、促进绿色低碳转型奠定基础，也为产业结构调整升级和新旧动能转换提供抓手。在北京，新工体披上光伏“新皮肤”，为场馆提供部分用电的同时，兼顾建筑幕墙美观需求；在新疆库车，采用光伏发电直接制氢，建设产、储、输、用氢一体化的绿氢炼化项目；隆基绿能与蔚来“牵手”，推动充换电站使用光伏发电……聚焦多元融合，更多“可再生能源+”应用项目加快落地，探索多场景综合发展新模式。

　　绿色低碳发展大势所趋，可再生能源“风光”无限好。中国能源企业锚定“双碳”目标，正不断强化技术创新、加快绿色转型，必将为全球能源安全和绿色发展做出更大贡献。

(责编：徐婵、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
春运首日全社会跨区域人员流动量完成近1.9亿人次
　　人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）1月26日，一年一度的春运正式启动。春运首日，在哈尔滨西公路客运站，红彤彤的春运海报、身穿东北大花热舞的快闪表演……处处洋溢着温馨的氛围，售票处、候车室、安检口，旅客平稳有序，现场秩序井然。…
住建部：首批房地产融资支持项目名单落地后即可争取贷款
　　人民网北京1月27日电 （记者王仁宏）据住房城乡建设部消息，1月26日上午，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。 据悉，住房城乡建设部正加快推动城市房地产融资协调机制落地见效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部