原标题：新质生产力，浙江如何“上新”？

经济总量迈过8万亿大关——去年，浙江经济继续“上分”，日前举行的浙江省两会上，迈上新台阶的GDP成为不少参会者关注的焦点。

经济持续高质量发展，新质生产力将起到至关重要的作用。今年的浙江省政府工作报告提出，大力发展新质生产力，“一链一策”推动新兴产业提质扩量，前瞻布局一批未来产业，支持杭州、宁波争创未来产业先导区，战略性新兴产业增加值增长10%以上。

目标既定，作为2024年的重点工作之一，浙江如何“上新”？首先明确的是，持续推进产业集群建设。作为制造业大省，浙江近年来深入实施“八八战略”，坚持把建设“415X”产业集群作为全球先进制造业基地的关键立柱，加快发展新质生产力，谋划向上“发展曲线”。

在日前举行的浙江省十四届人大二次会议“厅(局)长通道”集中采访现场，浙江省经信厅党组书记、厅长詹敏介绍，2023年，“415X”先进制造业集群贡献了浙江省规上工业营收的七成，核心区、协同区贡献了投资增量的八成、工业增量的九成。浙江省全年规上工业增加值增长6%，制造业投资增长14.1%，预计数字经济核心产业增加值增长10%，交出了一张高分答卷。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面落实全国新型工业化推进大会部署的重要一年。詹敏表示，浙江将全面落实产业链“链长+链主”制，推动制造业高质量发展。集群培育是国之大者，省之大计，将继续聚焦“415X”先进制造业集群，加快打造一批世界级先进制造业集群，奋力建设全球先进制造业基地。

不仅是浙江省级层面的蓄力发展，开年以来，浙江各地亦主动谋划，增强未来产业“向新力”。

2024年首个工作日，浙江省诸暨市迎来开门红：2024年首批招商项目集中签约仪式现场，28个重大项目签约，其中27个来自诸暨经开区，90%以上为智能视觉、航空航天、生命健康等新质生产力项目。

凭借新质生产力的挖掘打造，诸暨正在努力争取经济高质量发展的主动权。其中，智能视觉已成为诸暨加快培育新质生产力的主跑道。

随着人工智能时代全面到来，智能视觉作为人工智能的“眼睛”，在智能机器人、自动驾驶、航空航天、智慧医疗等领域均有广阔的应用场景。

从“上门求贤”招引科大讯飞，将该公司的浙中总部以及相关伙伴企业引入诸暨，到前瞻性布局光芯片等半导体产业，到与高校院所合作打造浣江实验室、西交网络空间安全研究院、港科大—诸暨联合创新中心、中俄(诸暨)国际实验室等一批高能级科研平台，再到依托“诸暨岛”“杭州港”解决新质生产力高端人才的后顾之忧……诸暨智能视觉产业已蓄满势能。

据悉，经过这两年的培育，诸暨智能视觉“万亩千亿”新产业平台总产值突破150亿元，智能视觉产业链成为浙江省“链长制”优秀示范。下一步，诸暨将进一步发力智能视觉的产业链打造，做强链主企业，发展龙头企业，努力成为“新质生产力先发地”。

因“数”而新的背后，是政企的携手前行。在浙江杭州，图灵小镇AIGC智算中心于近日启用，开启了当地人工智能产业发展新征程。

紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛介绍，“当前，全球范围的 AIGC热潮风起云涌，新一轮科技与产业变革加快走向纵深，高质量的智能算力供给，已经成为了产业刚需和不可逆的时代潮流。基于此，去年8月，新华三与萧山区人民政府战略携手，致力于通过聚才聚智、共创共赢，与产业生态一道，在图灵小镇打造人工智能产业新高地。”

据了解，目前图灵小镇首批已部署808P先进智能算力，在此基础上即将再开通1500P，使图灵小镇算力中心成为当前浙江乃至全国最顶级的先进智算中心之一。

杭州市委常委、萧山区委书记王敏表示，算力平台作为人工智能产业的核心载体，正成为继水、电、气、路、网之后的第六大基础设施。图灵小镇要搭建好“开放共享”“科技创新”两类平台，人工智能企业要发挥好“聚能”“赋能”两种作用，政府要扮演好“合伙人”“服务者”两大角色，推动图灵小镇深入构建政府搭台、龙头企业建链、上下游企业协同、创新应用案例不断涌现的AI产业发展新格局。

加快形成新质生产力，科技创新谓之关键，中央经济工作会议强调，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

创新从来不是“独角戏”，“新”字频现，也对深化数据要素市场化配置改革、进一步优化科创型企业营商环境等提出了更高要求。在浙江，官方目光也落于这些方面。

浙江省发展改革委党组书记、主任杜旭亮在浙江省十四届人大二次会议“厅(局)长通道”集中采访现场表示，该省将强力推进数字经济创新提质“一号发展工程”。

“创新是民营经济的活力源泉，新的一年浙江省发展改革委将持续推动‘315’科技创新体系建设工程和‘415X’先进制造业集群培育工程。同时，积极推动传统产业的改造升级，新增3个国家级知识产权保护中心，加快建立产业覆盖全面、省市互补的快速获权通道，保护民营企业产权和企业家权益。”杜旭亮说。

加快形成新质生产力，就是要大力建设现代化产业体系。深谙其中道理的浙江正努力绘就现代化产业体系的“路线图”。

该省明确，今年要聚焦聚力科技创新塑造发展新优势。深入实施“315”科技创新体系建设工程，一体推进教育科技人才强省建设，为高质量发展提供基础性、战略性支撑。要探索推行“大兵团”作战模式，实施“双尖双领+X”重大科技项目400项以上。落实研发经费加计扣除、“三首”产品推广应用等政策引导企业发挥创新主体作用，新增科技领军企业10家、科技小巨人企业100家、高新技术企业5000家、科技型中小企业1.2万家，新建省级创新联合体10家以上。

加快发展新质生产力、点燃创新“强引擎”，人才是第一资源。此方面，浙江官方明确，2024年将加大人才招引力度，创新人才评价机制，新遂选顶尖人才40名以上、省引才计划专家500名以上、省培养计划专家600名以上，力争新入选国家级人才计划500名以上，培养卓越工程师500名以上，新增省领军型创新创业团队25个以上，新增技能人才40万名以上。

“作为民营经济大省，浙江民营企业对经济走势总能做到‘春江水暖鸭先知’，聚焦战略性新兴产业、聚焦现代化产业体系，浙江已经有不少民营企业先知先觉、率先破局，相关政府部门可对这些企业多予以关注。”浙江省社科院院长查志强表示。(钱晨菲)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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