原标题：人工智能抢走饭碗？美国科技公司开年已裁员万人

开年不到一个月，美国科技公司已经裁了1万人。多家公司称，削减成本是裁员的原因之一，也有观点认为，裁员与人工智能技术的发展有关。

Meta首席执行官马克·扎克伯格曾将2023年称为“效率之年”。根据跟踪科技行业裁员情况的网站Layoffs.fyi的数据，2023年全年，有数百家美国科技公司进行了裁员，裁员总人数超过17万。

到了2024年，美国科技公司的裁员还在继续。

Layoffs.fyi数据显示，开年以来，截至1月26日，已经有谷歌、微软、亚马逊、eBay、Unity等数十家美国科技公司宣布裁员，其中知道具体裁员人数的企业，裁员总人数超过1万，还有20多家公司的裁员，尚不知道具体裁员人数。

多家知名科技公司相继在本月宣布了裁员的消息。多家公司称，削减成本是裁员的原因之一。

据CNBC报道，游戏引擎公司Unity1月8日表示，将裁员约1800人，占员工总数的25%。Unity在一份文件中表示，预计将在2024年第一季度大幅削减成本和费用。

1月10日，亚马逊旗下直播部门Twitch的一位高管在给员工的备忘录中表示，Twitch将裁员约500名员工。Twitch首席执行官丹·克兰西表示，此次裁员是为了调整公司的规模，并使员工人数与当前的业务规模保持一致。

英国《卫报》1月11日报道，据谷歌母公司Alphabet工会称，作为削减成本措施的一部分，谷歌已经解雇了硬件、语音助手和工程团队的1000名员工。

另据CNBC报道，家具电商平台Wayfair在1月19日宣布，公司将继续努力精简结构、削减管理层级并降低成本，并将在全球裁员13%。该公司表示，公司计划裁员约1650名员工，裁员重点是管理层和领导层。

1月22日，游戏开发商、《英雄联盟》开发商拳头游戏(Riot Games)也发布公告称，将在全球范围内裁减约530个职位，约占员工总数的11%，该决定对核心开发团队以外的团队影响最大。拳头游戏称，公司正在进行的事情太多了，公司所做的一些重大投资并没有像预期的那样获得回报，公司的成本已经增长到了难以为继的地步。

在线拍卖网站eBay在1月23日表示，公司计划裁员9%，相当于裁减约1000个全职工作岗位。eBay首席执行官杰米·伊安诺在一封信中告诉员工，公司还将在未来几个月内减少候补员工的合同数量。伊安诺表示，裁员是必要的，因为eBay的总人数和开支已经超过了业务的增长。

据CNBC1月25日报道，微软将在其游戏部门裁员约1900人。微软游戏首席执行官菲尔·斯宾塞表示，裁员是更大的“执行计划”的一部分，该计划将减少“重叠领域”。

有观点认为，科技公司的裁员，与人工智能技术的发展有关。

据CNBC报道，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊在本月表示，随着公司继续将投资转向人工智能等领域，今年将有更多裁员。

在谷歌员工1月17日收到的备忘录中，皮查伊说：“我们有雄心勃勃的目标，今年将投资于我们的重大优先事项。”皮查伊表示，为了创造这项投资的能力，谷歌必须做出艰难的选择。对一些团队来说，这意味着消除职位，包括“去除层级以简化执行和提高速度”。

安永2023年12月发布的一份报告称，2023年初，当行业的估值受到宏观经济疲软的压力时，科技公司转向节省成本和调整规模，以支撑利润率。除了实现主要目标外，这些措施还释放了资金，从而投资新技术，以推动未来的增长。公司认为人工智能是这些技术中最有前途的，为整个行业提供了增长前景，包括硬件、软件和服务。

据路透社报道，D.A. Davidson &Co分析师吉尔·卢里亚表示，没有一家公司愿意被人工智能革命抛在后面，它们都在确保它们拥有这些能力，并将其作为优先事项，即使这以牺牲其他计划为代价。

GlobalData的分析师贝亚特丽斯·瓦莱则认为，人工智能正在带来大量的活力，但这只意味着科技公司将改变它们的招聘重点。(中新财经记者 吴家驹)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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