原标题：生产线上的新力量∣数字“新蓝领”

冬日暖阳，位于江西南昌小蓝经济技术开发区泰豪科技园内的企业，一片忙碌。与传统工业车间不同，这里听到的是键盘敲击声，见到的满是年轻面孔。

“这是‘校中厂’，依托江西泰豪动漫职业学院的师生人才，已经吸引30多家数字企业入驻。”该学院虚拟现实与游戏系主任石卉说。

8年前，从职业院校毕业后的熊鹏飞，并没有按照家里的规划成为工地施工员，而是选择被家里人认为贪玩的游戏行业，主要负责游戏场景设计。“起初家里并不理解，认为我不务正业，天天‘泡’在电脑上。”熊鹏飞说。

熊鹏飞父母态度大转变，发生在他把第一个月工资交到父母手中。“原来‘玩游戏’，也能玩出名堂。”熊鹏飞父母感慨。如今，“90后”熊鹏飞参与多项游戏开发，年收入已达15万元。在园区内，和熊鹏飞一样，有着近千名数字“新蓝领”，他们从事影视动画、动漫制作、游戏艺术设计、大数据测试……

职业教育，一头连着教育、一头连着产业。江西泰豪动漫职业学院常务副校长陈典港说，为进一步推动职校学生与产业适配，学院与企业共同制定人才培养方案，将企业的实际需求融入课堂教学。企业把课题委托学校师生攻关，学院邀请企业专家进校授课，帮助学生更好了解数字产业的发展趋势。

走进江西万佶智慧物流产业园职工休息室，处处洋溢着“家”的温暖。冰箱、饮水机、咖啡机等生活类电器一应俱全，阅读区、休息区、运动区等满足了不同职工的多元化需求。

与生活环境同步改善的还有工作环境。“物流行业不再是传统的肩挑手扛式分拣，产线上的自动分拣设备能够快速读取包裹重量、运输地点等信息，实现快速分拣。”职校毕业的温明说，他主要工作就是监督机器干活，不忙时还能去茶歇室喝杯咖啡。

数字“新蓝领”的涌现，让传统的蓝领工作实现效质双提升。

无人机向着远方的大山飞去，国网赣州市南康区供电公司职工程晗的操作屏幕上，电杆、导线、绝缘子等设备清晰可见。通过专业无人机，可以实现线路开关、变压器等设备精准且快速巡检。

“以前电力工人巡检，爬电线杆、穿密林，顶风冒雪、翻山越岭，一天只能检查40基杆塔。现在有了专业无人机，一天能检查200基杆塔。”从江西电力职业技术学院毕业的程晗说，无人机可以在设备带电工作中进行巡检，相对于人工巡视，大幅度提高巡检效率和发现缺陷的准确度，减少了线路运维成本。

“产业数字化和数字产业化，都离不开大量成熟蓝领工人的支撑，越来越多的数字‘新蓝领’也将为新质生产力赋能。”江西电力职业技术学院院长李洪明说。（记者姚子云）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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