人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国上市公司协会：A股上市公司近两年回购金额逾1800亿元

2024年01月28日08:36 | 来源：新华社
小字号

原标题：中国上市公司协会：A股上市公司近两年回购金额逾1800亿元

中国上市公司协会公布的数据显示，2022年至2023年间，A股1836家上市公司累计公告3484条回购预案，回购股份178.42亿股，回购金额1821.89亿元。

上市公司协会相关负责人表示，上市公司作为资本市场的基石，用真金白银回购公司股票，向市场传递积极信息，引导市场预期，活跃市场投资，在维护市场平稳运行方面发挥积极作用。

协会统计显示，近两年1122家上市公司通过集中竞价交易进行回购，回购股份占整体回购股数的68.73%，回购金额占整体回购金额的91.42%，以集中竞价交易进行回购成为上市公司回购的主流。

据统计，A股上市公司2023年回购金额同比增加586.89亿元，增长108.82%，其中2月份回购金额同比增长近30倍，12月份回购金额达到350.73亿元，为2023年以来回购金额最高月份。

协会统计显示，回购案例主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业。制造业公司回购金额占比72.08%。信息传输、软件和信息技术服务业2023年回购金额同比增加162.97亿元，同比增长284.43%，为回购金额增速较高的行业。批发和零售业、采矿业上市公司回购也较为踊跃。（记者姚均芳）

(责编：杨虞波罗、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
春运首日全社会跨区域人员流动量完成近1.9亿人次
　　人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）1月26日，一年一度的春运正式启动。春运首日，在哈尔滨西公路客运站，红彤彤的春运海报、身穿东北大花热舞的快闪表演……处处洋溢着温馨的氛围，售票处、候车室、安检口，旅客平稳有序，现场秩序井然。…
住建部：首批房地产融资支持项目名单落地后即可争取贷款
　　人民网北京1月27日电 （记者王仁宏）据住房城乡建设部消息，1月26日上午，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。 据悉，住房城乡建设部正加快推动城市房地产融资协调机制落地见效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部