原标题：中国上市公司协会：A股上市公司近两年回购金额逾1800亿元

中国上市公司协会公布的数据显示，2022年至2023年间，A股1836家上市公司累计公告3484条回购预案，回购股份178.42亿股，回购金额1821.89亿元。

上市公司协会相关负责人表示，上市公司作为资本市场的基石，用真金白银回购公司股票，向市场传递积极信息，引导市场预期，活跃市场投资，在维护市场平稳运行方面发挥积极作用。

协会统计显示，近两年1122家上市公司通过集中竞价交易进行回购，回购股份占整体回购股数的68.73%，回购金额占整体回购金额的91.42%，以集中竞价交易进行回购成为上市公司回购的主流。

据统计，A股上市公司2023年回购金额同比增加586.89亿元，增长108.82%，其中2月份回购金额同比增长近30倍，12月份回购金额达到350.73亿元，为2023年以来回购金额最高月份。

协会统计显示，回购案例主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业。制造业公司回购金额占比72.08%。信息传输、软件和信息技术服务业2023年回购金额同比增加162.97亿元，同比增长284.43%，为回购金额增速较高的行业。批发和零售业、采矿业上市公司回购也较为踊跃。（记者姚均芳）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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