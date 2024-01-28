原标题：潜力、热力、活力：2024年中国春运新观察

1月26日凌晨，动车组列车停靠在广州动车段的存车线上（无人机照片）。新华社记者 邓华 摄

坐汽车、乘高铁、搭飞机，游子踏上归家团聚的路途；逛庙会、备年货、看演出，张灯结彩的大街小巷年味升腾；生产加力、旅游走热、餐饮升温，发展动能积聚增强。

一场90亿人次的创纪录式“人类最大规模周期性迁徙”正在中国发生。26日春运首日，全社会跨区域人员流动量18935.2万人次，其中铁路客运量1106.3万人次，公路人员流动量17564万人次，民航客运量206.6万人次，水路客运量58.3万人次。

“流动数据大幅回升，折射出以春节为代表的黄金假期已成为释放‘吃住行游购娱’等消费热力的关键时点，并涌现出诸多新的经济增长点。”商务部国际贸易经济合作研究院服贸所研究员高宝华说。

新方式、新线路激发新潜力

连日来，中国旅游名城敦煌市公安局交警大队大队长杨辉忙着制定执勤班表。他计划将更多人力划拨至拥堵路段疏导、提高收费站通行能力、优化清障救援等部分，全力保障司乘人员平安出行。

中国是全球汽车大国，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，机动车驾驶人达5.23亿人。

汽车总量攀升、交通网络不断完善、导航或路况查询APP层出不穷，助推春运发生结构性变化。综合运输春运工作专班副组长、交通运输部副部长李扬介绍，今年春运选择自驾出行的客流约72亿人次，将创历史新高。

2024年1月26日，车辆在海口新海港等待登船。新华社记者 郭程 摄

今年中国延续春节期间小汽车高速公路免费通行政策，并将时长增至9天。仅就受益人群规模而言，这是全球绝无仅有的。多地服务区还增加移动卫生间、移动充电设施、延长停车区，为途经车辆提供暖心服务。

首发集团相关负责人告诉记者，在其管辖的京礼高速阪泉服务区、京港澳高速窦店服务区等18处服务区，本月共计新建快速充电桩200个，以满足与日俱增的新能源汽车充电需求。

春运传统运输方式铁路也有新变化。成都到乌鲁木齐的单向旅行时间最长压缩9小时24分，长春到南宁最多可节省16小时19分……中国铁路近期实行新的列车运行图，亿万民众的归家路更“近”了。

在湖北，黄石、黄冈、鄂州等地居民往来武汉更方便了。24日，武鄂黄黄城际铁路“新城快线”列车正式开通，乘客不定席位，随到随走，工作生活圈越扩越大。

假期热力撬动更多消费动力

在冰雪大世界“打卡”拍照，去雪乡滑雪，逛夜市尝小吃……33岁的印度尼西亚白领朱妮塔刚刚落地哈尔滨。在社交媒体上刷到冰雪大世界的视频后，她立即将这个中国东北部城市定为15天年假的旅行目的地。

伴随一系列入境便利化新措施和中国对部分国家免签、签证简化等新政策出台，外国游客来华潮带动了春节期间入境游市场的火热。

携程发布的《2024春节旅游市场预测报告》显示，春节期间全国入境游订单同比增长超10倍，主要客源地国家为日本、美国、韩国、马来西亚等。

1月23日，在哈尔滨冰雪大世界园区，游客在“冰马俑”冰雕前游玩。新华社记者 谢剑飞 摄

作为疫情防控平稳转段后的首个常态化春运，针对“旅游过年”“南北互跨”的春运新潮流，多家航司运力加码。东航计划在春运期间每天执行客运航班3280班，同比增长42%，旗下4架C919国产大飞机也迎来春运“首秀”，执飞京沪、沪蓉航线。

中船邮轮科技发展有限公司战略部主任、爱达邮轮董秘顾鹏程告诉记者，今年1月正式开启商业航行的国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”的春节班期早已售罄。

美团、大众点评数据显示，截至1月21日，大年三十至初八的旅游消费（含酒店民宿、景点门票、交通等）提前预订量较去年增长约7倍。

贵南高铁于去年8月开通后，在外务工的广西荔波民众跨越普铁时代，第一次乘坐高铁回家过春节。荔波人张欢连连感慨：“好快！好快！从贵阳到家最快只要57分钟，老家的特产也能卖得更远。”

“快春运”里也有公益性的“慢火车”。在东北、西南、西北地区，中国铁路部门今年特批20列乡村振兴旅客列车，增加脱贫县停站频次。列车行过之处，人流、物流、资金流、信息流成倍增长，为推进区域发展提供更多支撑。

物流“加速度”跑出经济活力

日前，在齐齐哈尔开往加格达奇的4045次列车上，生鲜果品、柴窑茶具等东北特色产品琳琅满目。“火车全程经过32个车站，18个乘降点、百余个村落。这次把大集搬上列车，就是为了方便沿途百姓采买年货。”列车长何斌说。

“车厘子快线”“奇异果快航”接连开通，一批批生鲜水果快速融入中国14亿多人大市场，全球原产地货物随之销量大涨；“农货进城，海鲜下乡”“即时零售”“AI算法指导商户备货”成为年货订购新趋势……

1月26日，在沪昆铁路六个鸡火车站，村民准备登上5640次列车售卖蔬菜和年货。新华社记者 杨文斌 摄

得益于物流运输日益发达、线上线下“年货节”轮番登场，中国人沉甸甸的新春“购物车”满载对美好生活的向往，彰显经济发展的蓬勃活力。

装卸、接收、分拣、细排、打包，顺丰速运北京南法信中转场一派繁忙。26日下午2点多，快递员申青山刚结束派送任务，在网点稍作休息后，又开始了第二次配送，“已经迎来了揽投量小高峰，目测包裹量还会继续上涨”。

“快递业务量春运期间整体增幅较大，主要得益于需求侧年货寄递需求旺盛、供给端服务能力提升，二者配合推动包裹量释放。”高宝华说，相关国家政策也在激励快递企业“春节不打烊”。

春运期间，国家邮政局将加强对节后人员返岗情况的动态监测，积极帮助寄递企业多种方式补充人员力量，保障寄递服务网络尽快实现正常运转。

来自刚果（金）的帕特里克日前收到了一份对联快递。上联是“money”（财富），下联是“lucky”（幸运），横批为“happy 龙 year”（欢度龙年）。

“打算把它挂在刚刚购入的杭州家里，陪我一起过年。”帕特里克说，希望以此祝福他新成立的人工智能公司在华发展越来越好，妻子朋友健康无忧，“可能这就是中国人常说的，此心安处是吾乡”。（记者马欣然、魏梦佳、王君宝、骆飞、王凯）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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