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搭乘神舟十六号的8696粒稻虾米种子完成交接

2024年01月28日08:41 | 来源：中国新闻网
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原标题：搭乘神舟十六号的8696粒稻虾米种子完成交接

搭乘神舟十六号飞船遨游太空的8696粒南县稻虾米专用品种种子27日在湖南南县完成交接。随后，湖南省农业科学院南县稻虾米产业研究院将全面推动航空育种科研攻关，开展下一步试验种植和后续评价鉴定，挖掘新基因、新种质，促进洞庭湖地区粮食产业高质量发展和农民增产增收。

1月27日，搭乘神舟十六号载人飞船的8696粒南县稻虾米专用品种种子完成交接。 肖思思 摄

生物种子航天搭载实验是太空育种的一项重要技术。相比传统育种技术，该技术突变频率高、范围广，有望在短时间内创制出高产、优质、抗病等优良种质资源，有机会让“良种飞天”，是获得农作物优良品种资源的重要途径。

2023年5月30日，南县稻虾米专用品种种子随神舟十六号载人飞船奔赴太空，并于10月31日随神舟十六号返回地面，历经高真空、微重力、强辐射太空环境的萃炼。该水稻种子为南县联合湖南省农业科学院培育的专用新品种。

目前，南县稻虾米已获评“中国地理标志证明商标”“第107届巴拿马太平洋万国博览会特等金奖”，区域公用品牌价值达231.1亿元(人民币，下同)。近年来，地处洞庭湖腹地的南县持续推进稻虾全产业链高质量发展，稻虾产业综合产值突破160亿元，区域公用品牌价值达355.6亿元。 (付敬懿 姚剑波)

(责编：杨虞波罗、陈键)
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