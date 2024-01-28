原标题：天然石墨球化生成理论领域获重大突破

日前，中国五矿王炯辉研究员牵头承担的“天然石墨高效球化成套工艺技术及装备”通过中国非金属矿工业协会组织的技术成果鉴定会，中国工程院院士沈政昌担任专家组组长。

该成果发现了鳞片石墨碰撞嵌合为主的球形石墨生成机理，首次提出影响石墨球化生成的最关键影响因素，在天然石墨球化理论的研究领域作出了重大突破。

经专家组鉴定后认定该成果丰富了天然石墨球化理论，变革了球化产业技术，已达到国际领先水平。王炯辉带领团队在此基础上聚合产学研技术力量开发出首台（套）高效球化设备、高效整形设备。经专家组鉴定，该设备“减少了多道粉碎/球化工序，提升了一次整形振实密度。一次实现多次球化和多粒度规格产品生产。变革了破碎球化工艺，实现了天然石墨高效绿色球化短流程。”

作为出口管制产品，球形石墨是天然石墨负极材料生产中的最关键环节，球化成本约占负极材料生产成本的60%。现有球化工艺源于1987年日本东京理工大学发明的高速气流冲击式造粒机系统，几十年来工艺技术一直没有较大突破，一定程度上制约了天然石墨负极材料的更大规模应用。王炯辉团队的该项研究针对业内普遍存在的球化过程成球率低、振实密度提升效率低等技术“堵点”，实现了从球化生成机理、工艺技术及装备、产业化应用的突破性进展，大幅降低了天然石墨负极材料生产成本，有力推动了我国石墨球化工艺装备的升级换代。

目前，此项研究已成功建成生产单线双产品的最短流程示范线。相信在科研团队的努力下，我国天然石墨产业将会有更多的技术突破。（王林）

(责编：杨虞波罗、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经