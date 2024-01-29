人民网北京1月29日电 （欧阳易佳）根据中央气象台最新预报，1月31日至2月5日，我国中东部地区将出现大范围持续性雨雪冰冻天气，10省份将出现暴雪或大暴雪。河南、山东、湖北等地的累计降雪量具有极端性，河南、湖北、安徽、湖南、贵州5省将出现冻雨，长江以南地区雨势也不弱，并伴有雷电。

中央气象台首席预报员孙军表示，此次降水将是今冬持续时间最长、影响范围最广雨雪天气，中东部地区雨雪天气从1月31日开始，一直持续至2月5日，长达6天。6日后，西南地区东部、江南南部、华南仍有弱雨雪，江南北部及其以北大部地区天气转晴。

“与上一轮雨雪天气过程相比，这次过程影响范围更大，而且也会超过去年12月13到15日过程的降雪量和范围。”孙军说，河南、山东、湖北累计降雪量接近或超过历史同期，具有极端性。但其持续时间、低温强度、冰冻范围尚不及2008年初南方低温雨雪冰冻过程。长江以南地区降雪范围及强度也弱于1月21日至22日过程，以降雨为主。

中央气象台提醒，由于雨雪影响时段正值春运返乡高峰期，且雨雪影响严重地区位于我国中部交通枢纽省份，对交通出行十分不利，建议公众根据天气预报合理安排行程，安全出行。

中国气象局公共气象服务中心正研级高级工程师王丽娟表示，此轮雨雪冰冻天气对高速铁路运行会有较大影响，可能导致列车晚点和车站旅客滞留。“目前正值春运期间，人员流动量增大，公众在返乡或者出行时应做好防寒保暖以及防滑防摔措施，在驾驶车辆的时候要提高警惕，保持低速行驶，防范道路积雪、结冰、湿滑给交通出行带来不利影响，确保安全。”

王丽娟认为，在能源电力方面，从2月1日到2月5日，河南、湖北、湖南、安徽、山东、贵州等地会出现20毫米以上的电线覆冰，可能会造成输电线路的中断，甚至出现倒塌的电力灾害。

对此，王丽娟建议，电力部门需要及时进行除雪和除冰工作，提前做好能源储备和调度安排，确保电力供应稳定和安全。

(责编：郝帅、高雷)

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