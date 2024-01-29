原标题：卡文汽车品牌正式发布 致力于构建零碳、可持续发展的美好之路

1月27日，以“让每一公里更美好”为主题的卡文汽车品牌发布会在北京国家科技传播中心举行，新能源商用车品牌卡文汽车正式发布。卡文汽车以创造美好之路（R.O.A.D）为引领，构建了卡文汽车从企业责任、最优解决方案、探索创新到可持续发展观的品牌战略。

卡文汽车由商用车企业福田汽车联合全球领先的汽车技术与服务商博世旗下博世创投与博原资本、氢能企业亿华通及北汽产投共同成立。集聚高端科技资源与创新要素，汇聚国际一流人才、资本、技术、知识，深刻洞察新能源商用车行业趋势和客户需求，在科技革命、能源革命交汇发展的新时代，卡文汽车致力于通过新能源领先科技，打造智能化新能源专属整车平台架构和新商业生态，为全球用户创造价值，提供新能源解决方案，构建零碳、可持续发展的美好之路。

来自相关部门、行业协会、股东方、战略合作伙伴、媒体代表等500多名嘉宾出席活动，共同见证了卡文汽车品牌的发布。现场，由卡文汽车总经理秦志东进行了发布演讲。中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春，清华大学教授、国家气候变化专家委员会委员张希良，博世智能出行集团中国区董事会总裁王伟良，戴姆勒卡车股份公司全球董事、亚洲业务负责人戴明楷（Karl Deppen）分别畅谈了他们对“美好”的理解和未来的愿景，共同探讨了全球能源变革时代，产业和创新型企业的战略方向，也对卡文汽车未来的发展送上了美好的祝福。

科技领先 生态链合 卡文汽车“让每一公里更美好”

在发布会现场，卡文汽车发布了涵盖企业定位、使命、愿景、产品布局、核心技术、商业生态，以及全价值链零碳生态体系规划和碳中和目标设计的品牌战略。卡文汽车品牌将专注于新能源技术领先、用户价值创造和可持续发展的美好未来，努力成为新能源技术领先的国际企业，具有创新能力、竞争优势和国际影响力。卡文汽车以“让每一公里更美好”为品牌使命，致力于交付超客户预期的智能车辆服务、实现平台技术及新能源技术领先、发展高阶智能的新生态商业模式、构建可持续的绿色能源业务体系。

卡文汽车将布局纯电动、氢燃料电池2大技术路线，聚焦三大平台产品，VAN、轻卡、重卡等系列车型，打造满足城市物流、城市群物流、中长途干线物流场景的全新价值、绿色智能的出众物流车产品，具备自重轻、高效率、长续航、智能化、高舒适性的产品特点。秦志东介绍，在未来的三年内，卡文将在海内外市场陆续推出三大平台产品，VAN、轻卡、重卡等系列车型。

为实现整车平台技术及新能源技术领先，卡文自主打造业内领先的Master架构技术，着重在整车平台架构、电子电气架构、燃料电池、储氢系统、三电等核心技术方面突破创新。卡文首创商用车跨平台、可拓展、高异构算力的中央集中式电子电气架构，开发行业领先的大功率氢燃料电池发动机和聚焦干线运输的液氢储氢系统，自研高性能电驱桥等业内领先的新能源与智能化技术。

基于用户价值创造，卡文汽车重视市场需求和用户需求，积极探索商业生态的持续创新，为用户提供整车、智能运力、充电设施、能源管理的一体化新能源解决方案。在客户端构建高阶智能的新商业生态，在市场端与合作伙伴、用户一起挖掘和培育新能源商用车使用场景与需求，在销售端形成定制化产品方案，在服务端提供智能车辆生态服务，为客户创造精准、高效的服务体验。同时，新能源车辆运营环节，卡文将与合作伙伴一起，共建智慧能源、智慧运力等生态服务。秦志东介绍，卡文汽车将秉持开放合作的态度，与各行业的优秀企业展开合作，共同开发更高效、更创新的商业模式，探索绿色、可持续发展新路径。

卡文汽车将以用户价值为核心，秉持“能源技术驱动时代进步”的经营理念，从“车-链-圈”三个维度，通过零碳供应链、零碳工厂、零碳产品的打造，与各方共同构建可持续的全价值链零碳生态体系。卡文将积极参与全球新能源市场的竞争和合作，推动新能源的普及和发展，为全球能源转型和气候变化应对做出贡献，努力为人类创造一个清洁、绿色、可持续的美好未来。卡文汽车承诺在2040年实现全价值链碳中和。

绿色低碳 全球共识 共创可持续发展美好未来

在发布会上，卡文汽车以用户价值为核心，“让每一公里更美好”的使命与品牌愿景得到了各领域专业人士、专家学者的广泛赞誉和共鸣。中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春在演讲中对卡文汽车品牌充满了期待，也对卡文汽车对新能源技术的专注表示了赞赏。孙逢春院士表示，希望卡文在开发高品质、高性能的新能源商用车产品的同时在新能源的核心技术、核心零部件、物流生态等方面进行不懈探索，提供更绿色、更经济的物流解决方案，为社会、为行业带来更多的美好。

戴姆勒卡车股份公司全球董事、亚洲业务负责人戴明楷（Karl Deppen）也对新品牌卡文的加入表示了欢迎。他认为，“商用车行业需要推动世界继续向前，但必须是以一种更清洁、更健康、更可持续的方式。”在发展的过程中，以客户为导向的思维模式则是商业战略获得成功的关键。戴姆勒卡车致力于开发碳中和技术，实现碳中和生产，通过交付零排放的产品以满客户多元化的需求。未来，戴姆勒卡车将与包括卡文汽车在内的同行者们继续为客户创造价值，共同构建零碳绿色交通。

同时，卡文汽车在构建零碳绿色交通方面的努力也得到了合作伙伴的充分肯定和支持。博世智能出行集团中国区董事会总裁王伟良认为，氢燃料电池商用车，因具备载重大、续航长、运营效率高等优点，是我国燃料电池汽车的主要应用场景。王伟良介绍，今后博世将继续利用在氢动力上的经验和优势，持续助力卡文汽车的氢燃料电池汽车业务，携手卡文以及合作伙伴不断探索更多的应用场景，建立氢能生态圈，推动氢动力全产业链的发展，助力“每一公里更清洁，更高效”。

“道路运输和物流行业对于改变高碳的社会经济发展方式、实现全球可持续发展，发挥着关键作用。道路运输和商用车的低碳转型迫在眉睫，”清华大学教授、国家气候变化专家委员会委员张希良在演讲中表示，以卡文为代表的中国创新企业围绕低碳物流和新能源商用车，在技术创新、模式创新和生态创新等方面取得的创新突破，将为全球道路运输和物流行业的碳减排提供“中国方案”。

发布会上，卡文汽车的品牌标识也正式亮相。其中，图形标识的创意来源于自然中的树叶，当阳光透过叶脉，“卡”字与叶脉重合在一起，寓意卡文汲取自然能量，并通过新能源技术及科技生态的转化，赋能行业低碳可持续发展。英文标识“CAVAN”，承载着卡文的使命。首字母 C 代表 Carbon，体现对低碳时代发展的坚定承诺；尾字母 N 代表 New Energy 和 Nature，用新能源科技创新推动绿色交通与自然和谐共生，为地球的可持续发展不懈努力。AVA 是卡文团队的“3A”精神——新能源技术 Advanced、设计理念 Advanced、质量品质 Advanced 的象征。卡文汽车要以“三个一流”标准重新定义商用车领域，专注于新能源技术领先，专注于用户价值创造，专注于可持续发展的美好未来。秦志东介绍，在全新技术与服务创新的加持下，卡文汽车将不仅是物流企业和司机的“省心省力”的赚钱工具，更是智慧城市、绿色交通和全球能源转型的智慧能源载体。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经