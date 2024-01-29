人民网北京1月29日电 （王绍绍）近日，自然资源部召开全国自然资源领域安全生产和地质灾害防治电视电话会议，对自然资源领域安全生产和地质灾害防治工作进行再动员再部署再落实。自然资源部部长、部安委会主任王广华出席会议并讲话，国家自然资源副总督察、部安委会副主任陈尘肇主持会议。

会议指出，近段时间，多地发生重大事故、自然灾害，造成人员死亡失联。要增强底线思维，统筹好高质量发展和高水平安全，全力保障自然资源领域安全稳定。

会议要求，全力以赴做好自然资源领域安全生产工作。要充分认识到当前安全生产形势的严峻复杂性和抓好安全生产工作的极端重要性，坚决扛起安全稳定的政治责任，按照“三管三必须”“谁主管谁负责”“谁靠近谁负责”的要求，增强工作主动性，杜绝“事后发力”的思想，真正把“人民至上、生命至上”体现到具体工作中。要严格落实安全生产责任，坚决防范遏制重特大生产安全事故。紧盯重要时间节点，以火灾风险隐患排查为重点，紧盯项目驻地、临时租用设施、海上船舶、野外作业、极地、海洋科考等重要领域，紧盯危险化学品、无人机、交通、消防、燃气、办公区域、实验室、工程施工、产权房屋、职工食堂等单位内部安全问题易发区域，认真开展风险隐患排查，提高干部职工对突发情况应急处置的能力，保障春节、“两会”前后安全稳定；紧盯重要业务领域，在规划管控、行政许可、监督执法以及地勘、测绘行业管理等方面，严格落实安全生产相关要求，防止因工作疏忽漏洞埋下安全隐患；紧盯重点环节，从规划、政策、标准、许可等方面，扎实开展自然资源系统安全生产治本攻坚三年行动，配合相关部门工作，加强值班值守和应急处置。

会议要求，全力以赴做好地质灾害防治工作。全系统要清醒认识地质灾害防治工作面临的严峻形势，立足全年全天候防灾，强化监测预警与风险研判；聚焦低温雨雪冰冻天气、气温急剧变化等重要时段和人口密集区、地震影响区、冻融影响区等重点区域，强化巡查排查和应急处置，及时掌握风险隐患变化情况，做到早发现、早报告、早处置；聚焦协调联动与责任落实，配合地方党委政府落实防灾主体责任，督促指导有关部门和责任单位做好重点区域地质灾害风险防范；聚焦防灾减灾能力提升，通过管理创新、科技创新、信息技术扎实做好地灾隐患早期识别、调查评价与风险区划、监测预警、综合治理、基层防灾体系建设等方面重大基础工作。

各省（区、市）自然资源主管部门、新疆生产建设兵团自然资源局、上海市海洋局、福建省海洋与渔业局、山东省海洋局、广西壮族自治区海洋局、中国地质调查局及部其他直属单位、各派出机构主要负责同志，部分市、区、县自然资源主管部门有关负责同志共1万余人参加会议。

(责编：罗知之、高雷)

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