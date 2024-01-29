新华社北京1月29日电 题：首次成功克隆！世界屋脊濒危牛在我国诞生

新华社记者刘诗平

好消息来了。世界屋脊的濒危牛种——樟木牛和阿沛甲咂牛近日在重庆云阳成功克隆。这是世界上首次成功克隆雪域高原濒危牛种，也是我国西南地区第一次诞生克隆牛。

1月29日在云阳举行的樟木牛和阿沛甲咂牛抢救性保护工作推进会上，西藏濒危牛种资源抢救性保护和种质特性评价项目组宣布了这一消息。

为什么要克隆雪域高原的牛种资源？

因为樟木牛和阿沛甲咂牛是世界珍稀地方黄牛品种，是国家培育适应高原环境品种的战略资源。据第三次全国畜禽遗传资源普查评估，樟木牛仅剩19头，阿沛甲咂牛仅有39头、可用种公牛仅1头，处于濒临灭绝状态。

绝不能让雪域高原濒危牛种质资源灭失。国家相关部门和藏渝两地紧急行动起来，通过活体保护、体细胞保种、克隆复原技术，实施抢救性保护。

2023年2月开始，西藏濒危牛在云阳县重庆肉牛繁育场进行克隆胚胎移植。突破高原牛种克隆技术难题，项目组近期成功克隆樟木牛和阿沛甲咂牛公牛各4头，保障濒危牛群公牛延续。

为什么选择在重庆云阳克隆？

目前西藏本地克隆牛暂时还不具备条件。执行克隆技术攻关的专家选择了与樟木牛产地樟木镇气候和地形条件相似的云阳县，同时，当地拥有种牛繁育场，具备雄厚的技术力量，可保障克隆需要的软硬件条件。

重庆市相关部门负责人表示，重庆市长期帮扶和支持西藏社会经济发展，愿意为资源保护提供积极支持。

最新的“情报”是，计划今年夏天将樟木牛和阿沛甲咂牛克隆公牛各2头返回西藏，补充保种急需种公牛；另外4头继续留在云阳培育至成年，进行训练调教，采集制作冷冻精液。

那么，问题又来了：出生在低海拔重庆的克隆牛回到高海拔西藏，能否生存和适应？

政府部门相关负责人和科学家说，正在研究制定克隆牛相应后续保障措施，会循序渐进地从较低海拔向较高海拔递进，使其逐步适应高原正常生活。

下一步，将攻克高原环境下克隆牛生产体系缺乏的难题，探索在西藏本地克隆母牛，补充和丰富保种牛群血统，常规保种技术与克隆技术相结合，构建完善的雪域高原牛种遗传资源保护利用体系。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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