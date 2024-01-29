人民网北京1月29日电 （记者杜燕飞）粮食安全是“国之大者”，保障国家粮食安全是实现经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础。

当前，正是秋粮集中上市关键期，从南到北，秋粮收购有序推进。秋粮收购时间一般从9月中下旬开始，一直持续到第二年4月底结束，主要包括玉米、大豆、粳稻和中晚籼稻等品种。做好秋粮收购，可以保护种粮农民利益，确保粮食稳定供应，保持市场平稳运行。

粮食收购离不开金融支持。国家发改委、国家粮食和物资储备局、国家金融监督管理总局等九部门此前联合发布的《关于切实做好2023年秋粮收购工作的通知》（以下简称《通知》）明确，秋粮收购涉及品种多、范围广、数量大，是全年粮食收购工作的重中之重。要加快构建粮食收购市场化融资支持机制，积极搭建银企对接平台，巩固提升粮食收购贷款信用保证基金使用成效。

在政策引导下，中国邮政储蓄银行四平市分行针对个人经营粮食收储客户开发了“产业贷—信用”产品，贷款金额最高300万元，信用类额度使用期最长为36个月，单笔贷款最长期限24个月，支持多种还款方式和循环使用。截至2024年1月21日，中国农业发展银行秋粮收购期间累计发放各类粮油收购贷款超1058亿元，确保农民“粮出手、钱到手”，维护粮食市场稳定。

“近年来，我们指导银行保险机构加大对粮食领域的金融支持力度，特别是指导中国农业发展银行通过政策性资金，充分发挥粮食收购资金供应的主渠道作用，支持粮食收购资金份额始终保持在银行业的50%以上。”国家金融监督管理总局有关部门负责人此前在新闻发布会上表示，中国农业发展银行2023年已安排1800亿元信贷资金专项用于支持秋粮收购，比2022年同期增加100亿元，后续还将根据收购情况随时增加。

除加大金融支持力度，做好政策性收购也是保障农民“粮出手、钱到手”的重要一环。《通知》要求，中储粮集团公司要切实履行最低收购价政策执行主体责任，合理布设收购网点，及时公布有关信息，提前做好政策性收购准备。要加强市场监测，及时申请在符合条件的地区启动最低收购价执行预案，切实发挥政策托底作用。

“我们及时在黑龙江佳木斯等地区启动2023年中晚稻最低收购价收购，促进农民增产增收；启动国产大豆收储，保护农民种粮积极性，服务国产大豆振兴计划。粮食收购期间，推广‘惠三农’综合服务平台，丰富预约收购、上门服务等形式，售粮高峰期延长收购时间，确保农民售贴心粮、暖心粮、舒心粮。”中储粮集团公司有关负责人表示，“技防技控”信息化建设已覆盖中储粮所有直属库，实现了粮食入库环节自动扦样、质检、检斤以及全流程可视监测和“穿透式”实时风险预警，避免了“擅自动用”“转圈粮”和安全生产问题，实现了粮食收储全过程、全链条、全覆盖信息化监管；5000余家非直属企业储粮库点数据有效联通，数字化储粮监管效能整体提升。

值得一提的是，春节即将来临，粮油消费旺盛。近日，国家发改委、国家粮食和物资储备局联合印发通知，要求抓好粮食市场化收购和政策性收购，优化粮食产后、收购现场、政策咨询、信息发布等各项服务，加大预约收购推广应用力度，促进农民售粮顺畅。

“粮食收购和保供稳价密不可分。收购工作做好了，保供稳价就有粮源保障；粮食市场平稳运行，收购工作就有良好环境。要进一步增强系统观念，统筹推进秋粮收购和保供稳价各项工作，确保粮食稳定供给。”国家粮食和物资储备局有关负责人表示。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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