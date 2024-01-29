人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

保障农民“粮出手钱到手”：金融助力秋粮收购 科技赋能储备粮监管

2024年01月29日20:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月29日电 （记者杜燕飞）粮食安全是“国之大者”，保障国家粮食安全是实现经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础。

当前，正是秋粮集中上市关键期，从南到北，秋粮收购有序推进。秋粮收购时间一般从9月中下旬开始，一直持续到第二年4月底结束，主要包括玉米、大豆、粳稻和中晚籼稻等品种。做好秋粮收购，可以保护种粮农民利益，确保粮食稳定供应，保持市场平稳运行。

粮食收购离不开金融支持。国家发改委、国家粮食和物资储备局、国家金融监督管理总局等九部门此前联合发布的《关于切实做好2023年秋粮收购工作的通知》（以下简称《通知》）明确，秋粮收购涉及品种多、范围广、数量大，是全年粮食收购工作的重中之重。要加快构建粮食收购市场化融资支持机制，积极搭建银企对接平台，巩固提升粮食收购贷款信用保证基金使用成效。

在政策引导下，中国邮政储蓄银行四平市分行针对个人经营粮食收储客户开发了“产业贷—信用”产品，贷款金额最高300万元，信用类额度使用期最长为36个月，单笔贷款最长期限24个月，支持多种还款方式和循环使用。截至2024年1月21日，中国农业发展银行秋粮收购期间累计发放各类粮油收购贷款超1058亿元，确保农民“粮出手、钱到手”，维护粮食市场稳定。

“近年来，我们指导银行保险机构加大对粮食领域的金融支持力度，特别是指导中国农业发展银行通过政策性资金，充分发挥粮食收购资金供应的主渠道作用，支持粮食收购资金份额始终保持在银行业的50%以上。”国家金融监督管理总局有关部门负责人此前在新闻发布会上表示，中国农业发展银行2023年已安排1800亿元信贷资金专项用于支持秋粮收购，比2022年同期增加100亿元，后续还将根据收购情况随时增加。

除加大金融支持力度，做好政策性收购也是保障农民“粮出手、钱到手”的重要一环。《通知》要求，中储粮集团公司要切实履行最低收购价政策执行主体责任，合理布设收购网点，及时公布有关信息，提前做好政策性收购准备。要加强市场监测，及时申请在符合条件的地区启动最低收购价执行预案，切实发挥政策托底作用。

“我们及时在黑龙江佳木斯等地区启动2023年中晚稻最低收购价收购，促进农民增产增收；启动国产大豆收储，保护农民种粮积极性，服务国产大豆振兴计划。粮食收购期间，推广‘惠三农’综合服务平台，丰富预约收购、上门服务等形式，售粮高峰期延长收购时间，确保农民售贴心粮、暖心粮、舒心粮。”中储粮集团公司有关负责人表示，“技防技控”信息化建设已覆盖中储粮所有直属库，实现了粮食入库环节自动扦样、质检、检斤以及全流程可视监测和“穿透式”实时风险预警，避免了“擅自动用”“转圈粮”和安全生产问题，实现了粮食收储全过程、全链条、全覆盖信息化监管；5000余家非直属企业储粮库点数据有效联通，数字化储粮监管效能整体提升。

值得一提的是，春节即将来临，粮油消费旺盛。近日，国家发改委、国家粮食和物资储备局联合印发通知，要求抓好粮食市场化收购和政策性收购，优化粮食产后、收购现场、政策咨询、信息发布等各项服务，加大预约收购推广应用力度，促进农民售粮顺畅。

“粮食收购和保供稳价密不可分。收购工作做好了，保供稳价就有粮源保障；粮食市场平稳运行，收购工作就有良好环境。要进一步增强系统观念，统筹推进秋粮收购和保供稳价各项工作，确保粮食稳定供给。”国家粮食和物资储备局有关负责人表示。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国林科院转化林草新品种等科技成果525项
　　人民网北京1月29日电（欧阳易佳）中国林业科学研究院（以下简称“中国林科院”）近日召开2024年工作会议，中国林科院分党组书记叶智在会上表示，中国林科院聚焦科技创新主责主业，坚持科技创新和科技成果转化协同发力，共转化林草新品种、良种、专利等科技成果525项，除公益性成果外，通过市场机制转化成果的合同金额达2.55亿元。 叶智介绍，2023年，中国林科院实现了系列成果和技术的突破，为林草高质量发展注入强大科技力量。…
保障农民“粮出手钱到手”：金融助力秋粮收购 科技赋能储备粮监管
　　人民网北京1月29日电 （记者杜燕飞）粮食安全是“国之大者”，保障国家粮食安全是实现经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础。 当前，正是秋粮集中上市关键期，从南到北，秋粮收购有序推进。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部