人民网北京1月29日电（欧阳易佳）中国林业科学研究院（以下简称“中国林科院”）近日召开2024年工作会议，中国林科院分党组书记叶智在会上表示，中国林科院聚焦科技创新主责主业，坚持科技创新和科技成果转化协同发力，共转化林草新品种、良种、专利等科技成果525项，除公益性成果外，通过市场机制转化成果的合同金额达2.55亿元。

叶智介绍，2023年，中国林科院实现了系列成果和技术的突破，为林草高质量发展注入强大科技力量。认真实施松材线虫防控、森林雷击火防控、草种优良品种选育、油茶采收机械研发、三北攻坚战、新疆核桃焦叶症综合防治等国家级和省部级重点科技攻关揭榜挂帅项目。及时成立三北工程研究院，首批收录60项成果建立三北工程技术成果库，培训技术骨干120余名；松材线虫病检测时长由十多小时缩短到30分钟，准确率达到100%，实现立等可取；推动森林雷击火雷电预警监测技术和感知系统示范推广，大兴安岭全年64起雷击火全部实现精准监测预警，扑灭火时长由原来超过12小时缩短到平均83分钟；新疆核桃焦叶病高效防控药剂防控率达到85%，实现焦叶病可防可控；油茶采收机械小型化、轻量化取得新进展，组建全国首个机械采收专业服务队，探索实现由农民自收向专业采收转变。

叶智表示，2024年，中国林科院将瞄准林草高质量发展需求，统筹加强前沿基础研究和关键核心技术攻关，统筹提升成果转化水平和技术服务效能，加快推进各项事业高质量发展。加强成果转化应用管理队伍水平，院所两级成果转化及院省合作管理部门要积极行动起来，把成果转化应用责任担起来、做扎实，做到有任务、有措施、有考核；强化卓越创新团队应用导向，对2023年新组建的26个卓越创新团队，指派成果转化应用任务和要求，加强成果应用成效考核；建强科技特派员队伍，持续选派优秀科研人员到乡村去、到企业去，建功基层、建功一线，做好服务。

(责编：罗知之、高雷)

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