钟才文

原标题：必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力

中央经济工作会议强调，“必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力”。要深刻把握这一做好经济工作的重大规律性认识，努力促进国民经济良性循环。

供给和需求是经济发展的一体两面。习近平总书记指出，“没有需求，供给就无从实现，新的需求可以催生新的供给；没有供给，需求就无法满足，新的供给可以创造新的需求。”这一重要论述，深刻揭示了供给和需求的辩证关系。国民经济是一个完整的有机体，供给和需求任何一个方面出现问题，经济循环都不可能畅通，也不可能实现高质量发展。近年来，党中央高度重视统筹供需、协同发力，高质量发展不断迈出新步伐、取得新成绩。近几年异军突起的“新三样”产业，就是需求牵引供给、供给创造需求的典型案例。我们一方面抓核心技术研发，一方面抓市场推广应用，不仅培育了一大批具有国际竞争力的企业，提升了汽车、新能源等行业的整体实力，而且带动了相关消费、投资、出口快速增长，已经成为当前经济发展的一大“亮点”。构建新发展格局、推动高质量发展，必须贯彻落实好党中央决策部署，总结好、提炼好已有的成功经验，不断提升统筹推进扩大内需和优化供给的能力和水平。

以深化供给侧结构性改革为主线是实现高质量发展的必然要求。回顾人类现代化历程，从蒸汽时代、电力时代到信息时代和数字时代，以新供给创造新需求，是历次科技革命和产业变革的共同特征，每个时代都有若干科技成果广泛渗透到各个产业，成为一个时代的标志性科技，造就一个时代的支柱性产业。当前，新一轮科技革命和产业变革快速发展，以人工智能、量子科技、生命科学等为引领，正在孕育和催生新产业、新业态、新模式、新需求。要坚持以深化供给侧结构性改革为主线，核心是以科技创新推动产业创新，着力增强创新动力，建设富有韧性、先进可靠的现代化产业体系，发展新质生产力。我们要贯彻落实党中央决策部署，加快推进高水平科技自立自强，健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关的新型举国体制，通过完善产业生态、拓展应用场景，打造若干战略性新兴产业，开辟未来产业新赛道，加快传统产业转型升级，提高全要素生产率，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

着力扩大有效需求是保持经济平稳健康发展的宝贵经验。市场是全球最稀缺的资源，我国内需市场是一个巨大的富矿，且仍有很大增长空间。比如城市地下管网、高质量教育、农民工住房、医疗、养老等方面，既有庞大投资需求，又有巨大消费潜力。近年来，面对国际环境变化和新冠肺炎疫情等冲击，党中央部署构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有效实施扩大内需战略，不仅保持了我国经济持续平稳健康发展，还为世界经济的平衡和增长作出了巨大贡献。要加强需求侧管理，有效驱动消费、投资和出口“三驾马车”，使生产能力有用武之地。我们要按照党中央决策部署，发挥我国超大规模市场和强大生产能力的独特优势，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，为各类经营主体的长期稳定发展提供广阔“疆域”，为科技创新提供深厚“温床”，为抵御外部冲击提供坚强有力“后盾”。

打通供需结合的断点堵点卡点是统筹推进扩大内需和优化供给的重要突破口。当前，我国经济面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等困难挑战，各类问题交织叠加。做好经济工作，必须强化系统思维，全面、联系、动态地把握供给和需求的关系，善于找准二者有机结合的突破口，找准政策支持和市场机制更好发挥作用的着力点。比如，加快构建房地产发展新模式，推进保障性住房建设等“三大工程”，既能稳定相关产业链，又能带动相关投资和消费。又比如，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，同步加强回收循环利用，有利于挖掘国内有效需求的潜力、提升企业的技术装备水平、提高能源资源使用效率和自给率，具有“一石多鸟”的效果。我们要贯彻落实中央经济工作会议部署，针对供需结合的断点堵点卡点，坚持供给和需求双向发力。既要推动供给侧生产函数变革调整，培育增强“质的优势”，也要推动需求侧不断扩容增量、优化升级，巩固提升“量的优势”，努力使国内大循环成为构建新发展格局和支撑高质量发展的强大主动力。

(责编：方经纶、陈键)

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