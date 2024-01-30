本报记者 崔国强

原标题：机票退改新规利好旅客出行

南航工作人员正在对飞机进行检修维护工作。 苏弼坤摄（中经视觉）

随着2024年春运大幕拉开，预计民航旅客运输量将达8000万人次，较2019年春运增长9.8%，较2023年春运增长44.9%，有望创历史新高。

日前，南航、东航、国航等多家航空公司相继发布航司客票退改新规。这将给2024年民航春运旅客带来实惠。

航空公司新规内容显示，客票退改规则调整，调低了机票退改签手续费的比例，并扩大了客票免费退改范围和适用场景。例如，机型变动、机票买贵可免费退改，放宽因病旅客退改规则等，新规将给予旅客更多保障。

“对于经济舱旅客来说，无需搞清不同舱位的差别，实际退票价格以订票页面展示为准，新规实行后退票平均省钱100元左右。”在线旅行平台去哪儿网相关负责人表示，已经接到了客票退改新规的具体政策。去哪儿网大数据研究院研究员肖鹏提示说，新规施行后，全价经济舱提前7天以上可免费退，覆盖了火车票开售区间（提前14天）。对于热门航线来说，可以提前购买全价经济舱确保出行，视抢票情况以及机票价格变动决定是否保留机票。

2024年春运将呈现出总量旺盛、高峰集中、需求多元等特征。中国民航科学技术研究院副研究员占芬认为，航空公司发布客票退改新规降低了旅客变动行程的成本，对旅客订票的容错率和包容率更高，有利于在更大范围内满足旅客经济性、便利化的服务需求，适应多元化、临时性的出行需求，可激发潜在出行需求。

中国东方航空集团有限公司政策研究室主任李干斌认为，民航客票退改新规中包括“购票后原购票渠道机票降价，允许在购票后24小时之内在同一购票渠道重新购买客票，符合一定条件的原客票免费办理退票”。这个规则有助于促使航空公司在临近起飞日前审慎降价，有利于机票价格的整体稳定，减少临近起飞日机票价格“跳水”事件的发生，增加民航旅客对机票价格的确定性。

当前，与航空公司发布客票退改新规相呼应的服务保障也在提升。中国民航局运输司司长梁楠表示，2024年春运期间，为了给民航旅客更好的服务保障，民航局要求民航各单位做好服务工作，为旅客提供舒心的旅程体验。在做好航班延误处置方面，将细化信息告知、客票退改签、食宿保障、转运疏散等工作预案。民航局要求航空公司、机场和航空销售网络平台，加强值班值守，努力提升客服电话接通率，及时解决旅客诉求。要求消费者事务中心严格落实值班制度，密切监测投诉趋势，督促企业做好旅客投诉处理工作。

业界普遍认为，此次航空公司发布客票退改新规，与民航业发展趋势相适应。随着国内民航出行需求进一步扩大，行业进入新发展周期，亟需进一步优化服务，提升品质，更好适应旅客出行需求，更好拉动航空市场需求增长。便捷、高效、优质的航空运输服务体系是民航高质量发展的内在要求，也是民航在综合交通体系中的比较优势。客票退改新规，以满足旅客需求为出发点和落脚点，有利于提升民航业发展品质，不断巩固民航业比较优势。

据悉，2024年，民航业提质增效的主要任务是打造一流安全、一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，促进形成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化民航体系。“在以新规为代表的系列深化改革措施推动下，民航业发展动能将进一步积蓄，民航业将更好实现质的有效提升和量的合理增长。”占芬说。

(责编：方经纶、陈键)

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