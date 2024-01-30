本报记者 孙 越

原标题：“新软件”破解“老问题”

“过去，我们申报项目主要是关注通知，有不懂的地方只能找人问。现在不一样了，有了科技服务综合体，科技管理部门会为我们开展全方位指导！”日前接受科技日报记者采访时，中科（洛阳）机器人与智能装备研究院（以下简称“研究院”）副院长王欣刚兴奋地说。

王欣刚提到的“科技服务综合体”，是河南省科技厅推出的一项改革新举措。

“为了破解创新主体需求与创新资源配置不对称的问题，2023年，我们推出了河南省科技服务综合体信息管理平台。”河南省科技厅厅长张锐告诉记者，“各类创新主体通过平台反映问题、需求后，相关科技管理部门会迅速响应，有针对性地提供专业、精准、高效的服务。”

如今，科技服务综合体已经在河南省全面开花，形成了省市县（区）三级联动的工作机制。

“一对一”精准服务

提起科技服务综合体，王欣刚赞不绝口：“最大的感受，就是能给予我们个性化指导。”

“个性化指导”，道出了科技服务综合体的精准性。

去年，研究院申报中原英才计划、洛阳市科技领军人才等项目后，很快就接到洛阳市科技局推送的信息，工作人员对申报要点进行了“一对一”讲解。

“这就相当于你下了单，它给你找客服，非常有针对性。”王欣刚打比方道。

2023年7月，河南省科技厅印发《科技服务综合体工作实施细则（试行）》（以下简称《细则》）。《细则》明确，科技管理部门采取定期论证与“一事一议”随机论证相结合的方式，分层分类为创新主体“精准把脉”“精确开方”“精细搭台”。

“多亏科技服务综合体的牵线搭桥，让我们在技术创新和发展理念上迎来了新突破！”河南南阳煜众精密机械公司董事长耿兴对记者说。

作为南阳市首家高档数控机床生产基地，这家年轻的企业在迅猛发展的同时，也曾面临技术瓶颈。

“去年，我们通过科技服务综合体的‘一对一’指导，达成了与瑞士好优利、德国雄克的技术合作。”耿兴说，“我们的五轴数控立式车铣复合机床各项技术指标与世界前沿技术保持同步，实现了充分接轨。”

与上述企业一样，平顶山市的平高电气股份有限公司电气装备中试基地、三门峡市的灵宝宝鑫电子科技有限公司、周口市的河南康达制药有限公司等创新主体也都享受过类似的“专属”服务。

为支撑科技综合服务体走深走实，河南省科技厅建立了包括战略规划领域专家、28个重点产业链专家和科技特派员在内的专家库，组织专家深入基层进行专业化指导和服务。同时，采取“量身定制”方式，创设战略宣讲类、法规解读类、产业发展类和业务指导类等多种课程，根据各地的不同需要进行“点单式授课”。

跟踪辅导早布局

中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称“中钢洛耐院”）是中国耐火材料专业领域唯一的大型综合性研究机构。日前，由该院牵头申报的“重型燃气轮机关键隔热陶瓷材料研究”项目获得国家立项支持。

“这是我们首次牵头承担国家级项目。”中钢洛耐院科技发展部副部长袁波告诉记者，“这项研究已经开展了近十年。去年，我们通过科技综合服务体提出申报项目的需求后，得到省里的大力支持。”

袁波说，一开始没敢想太高，觉得“报个省重大项目就可以了”。然而，时任河南省科技厅新材料处负责人看到这个项目后认为：“这不仅是省里的需求，更是国家的重大战略需求！”

随后，河南省科技厅相关处室从大处着眼、细处着手，对中钢洛耐院进行了跟踪式辅导，协助企业提前筹备申报国家级项目。

这正是科技服务综合体的题中之义。

根据《细则》要求，各级科技管理部门要面向全省企业、高校、科研院所、新型研发机构等创新主体，发布科技服务事项清单，常态化征集战略类、项目类、平台类、人才类、企业类、载体类等创新需求，助力各类创新主体“打有准备的仗”。

“之前，项目申报集中在一年一次。但对企业来说，不可能一年申报一个项目后就没有需求了，这是不符合发展规律的，企业创新活力因此无法被充分激发。”张锐向记者介绍，依托科技服务综合体，创新主体现在可以随时报项目、讲需求、发疑问。针对不同类型创新需求和问题，科技管理部门充分论证、分级解决。如果项目暂时不能申报，管理部门也会帮助创新主体提前布局。

“接下来，我们将形成项目征集常态化机制，每月分析、凝练项目指南，更好地满足创新主体的实际需求。”张锐表示。

让“软件”服从“硬件”

1月8日，在平顶山市的河南跃薪智能机械有限公司厂区，记者看到，数辆无人驾驶矿山运输卡车停放在院内，工人们正在紧张有序地装配基于5G技术的控制模块。

作为一家致力于研发智能矿山装备制造的科技型企业，该公司在国内率先提出“绿色智能无人矿山”概念。然而，在研发无人大型钻孔设备时，公司遇到了技术难题——如何找到合适的技术合作伙伴？他们将问题“抛”给了科技服务综合体。

当地科技管理部门迅速响应，不仅通过“揭榜挂帅”帮企业解决了技术合作难题，还调动专家资源对企业加以辅导。

“对科技服务综合体，我最深的体会是，它从实际出发，真正做到了让‘软件’服从‘硬件’。”平顶山市科技局党组成员、副局长吴鹏飞说，“所谓‘硬件’是指不断变化的科技创新大环境，而‘软件’就是与之相匹配的科技政策。”

“我们创新基地缺人才，听说河南省科学院要招300名博士，就想：能不能‘借两个’？没想到，还真成了！”在三门峡市灵宝市，国投金城冶金有限责任公司技术副总经理南君芳告诉记者，公司虽是冶金行业的重点央企，但由于位置相对偏远，如何吸引高端研发人才成了难题。眼下正值企业技术创新关键期，公司通过科技服务综合体发出求助。

“很快，省科学院给了答复。”南君芳说，“人才到岗后，其编制保留在省科学院，服务在我们这里。企业受益，人才满意，一举两得！”

用科技政策这一“新软件”破解科技创新“老问题”，是科技服务综合体的制胜法宝。目前，这一“软件”的“2.0版本”也已蓄势待发。

党的二十大报告指出，深化简政放权、放管结合、优化服务改革。

张锐表示：“下一步，河南将以科技服务综合体为抓手，对省内特色产业进行统筹归集，并结合区域特色展开谋篇布局，力求打破区域之间的局限性，以产业集群为主体，推动全省创新要素更好地整合协同！”

(责编：方经纶、陈键)

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