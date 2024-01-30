本报记者 刘园园

原标题：全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业

中央经济工作会议提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

“发展新质生产力是今年国资央企一项非常重要的任务。”在近日举行的国新办新闻发布会上，国务院国资委副主任袁野表示。

中央企业在发展新质生产力方面整体进展成效如何？下一步还将开展哪些重点工作？国务院国资委有关负责人进行了深入解读。

作为牵引性、全局性工作来抓

“当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构和产业版图，新产业新业态新模式不断催生，特别是战略性新兴产业和未来产业是各国企业竞争的新赛道，也是发展新质生产力的主阵地。”国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新谈道。

庄树新介绍，去年以来，国务院国资委和中央企业把发展战略性新兴产业和未来产业作为一项牵引性、全局性工作来抓，取得了积极的工作进展。

在明确发展新方向方面，庄树新提到，围绕新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等战略性新兴产业，未来信息等未来产业，启动实施中央企业战略性新兴产业焕新行动和未来产业启航行动，明确了发展重心和方向，细化了任务目标和路径。

从有效激发企业新动能来看，庄树新介绍，在资源投入、主业培育、人才支撑等方面制定了一揽子政策，给予企业“顶格”“管用”“解渴”的支持。优化主责主业管理，建立完善主业动态调整机制，鼓励企业加快转型升级、探索新增长点，培育前瞻性战略性新兴产业。

“在布局上取得了新突破。”庄树新说，中央企业去年在战略性新兴产业领域完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%，在光伏制氢、碳纤维制造、汽车芯片等领域落地了一批重点项目，在激光制造、量子通信、卫星互联网等领域组建了一批新企业，在电子科技、新能源、生态环保、智能网联汽车等领域推动了一批企业重组整合，新产业新业态正在成为企业的重要增长点。

央企布局结构实现战略转型

袁野表示，今年国资央企将着力以科技创新推动产业创新，加快发展新质生产力、推动新型工业化。

“下一步，我们将完善推进机制、优化支持政策，集全系统之力，持之以恒、全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业。”庄树新表示，将以央企产业焕新和未来产业启航“两个行动”为抓手，加快在战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展，在央企布局结构上实现战略转型。

具体来看，庄树新介绍，将谋划推动一批重大工程，遴选战略性新兴产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动，抓紧在生物、新材料、新能源汽车等重点领域形成标志性成果；加快以技术突破支撑产业发展，加快培育启航企业、领军企业、独角兽企业，在类脑智能、量子信息、深地深海、激光制造等领域形成标志性产品。

他还提到，将系统构建新型产业生态，创新中央企业、地方及各类所有制大中小企业合作模式，强化跨企业、跨领域协同，共建高效协同、良性发展的产业生态，加快战略性新兴产业基金落地见效，切实以科技创新推动产业创新，更好发挥国资央企在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。

(责编：方经纶、陈键)

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