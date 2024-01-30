本报记者 何 亮

原标题：勇闯海上风电“无人区”

“我眼中最美的风景，是曲折蜿蜒的海岸线上，更多中国风机傲然伫立，迎风长歌……”站在上海东海大桥上，遥望高高耸立的“海上森林”，林毅峰感慨不已。

1月19日，一向抬头仰望的林毅峰成为别人仰望的对象。这一天，在北京人民大会堂，他荣获“国家卓越工程师”称号。

逐风十余载，作为三峡集团上海勘测设计研究院有限公司的总工程师，林毅峰早已习惯做挑战者。

从亚洲第一个大型海上风电项目，到我国首个海冰环境海上风电场，再到中国首台具有自主知识产权的漂浮式海上风机……在挑战超越中，林毅峰勇毅登峰，蹚出中国海上风电自主创新之路。

跨界，为海上风电探路

在可再生能源法正式实施的2006年，林毅峰所在的上海勘测设计研究院有限公司承接了亚洲第一个大型海上风电项目——东海大桥海上风电场项目的勘测设计工作。

彼时的中国海上风电拥有广阔的发展前景，但在相关技术领域几乎是一片空白。

“很兴奋，但也有责任重大带来的压力。”林毅峰依然记得这一年被任命为项目设计总工程师时的心情。从水利水电跨界到海上风电，面对与过去所学完全不同的领域，他的心里也在打鼓。

岩土工程勘察、海洋环境条件分析、风机载荷计算、风机支撑结构及基础选型……摆在林毅峰面前的，是一系列没有经验可借鉴的勘探设计难题。

当时，国外的海上风电项目大多采用欧洲传统的单桩基础型式。林毅峰及其团队经过研究后发现，这种风机基础型式无法运用在东海大桥项目中。

“东海大桥区域以软土地基为主，如果使用单桩，就像‘一根筷子插到豆腐里’，稳定性无法满足要求。”面对困局，林毅峰带领团队从方案论证入手，不断探寻合适的风机基础型式。

连续数月反复论证，林毅峰及其团队创新性地提出高桩混凝土承台群桩基础型式——用8根斜桩支撑一个混凝土承台来共同承担风机的载荷。这一基础型式被形象地称为“长腿螃蟹”方案。

这套“本土化”方案不仅能解决软土地基承载力不足的问题，还十分契合当时国内已有的设备和施工经验。

10多年过去，东海大桥项目的风机基础依然牢固。林毅峰及其团队提出的这套风机基础设计方案，还被用在国内多个已建和在建的风电场站，助力中国海上风电事业高质量发展。

“东海大桥项目给了我们很大的信心，但我们都知道，这只是中国海上风电迈过的第一道坎。”林毅峰说。

闯关，向深远海进发

东海大桥项目完成后，在河北乐亭、江苏盐城、福建兴化湾，中国风电项目加速推进。一台台风机相继伫立，将强劲的海风转化为清洁电能。

这时，林毅峰将目光投向天际线外的深远海。那里风能资源更丰富，风速风频更优质。然而，想用好深远海的风能资源，依然面临着多重考验，首当其冲就是迎战台风。

“欧洲没有台风，它的极限风速比较低，但我国深远海台风比较频繁，导致波浪情况也更加复杂。”林毅峰解释说，对于海上风电而言，中国的深远海仍是一片“无人区”，开发的道路只能靠我们自己来蹚。

2015年起，林毅峰带领团队进行多项漂浮式海上风电技术研究攻关。在深海条件下，传统固定式风机直接在海底打桩困难较大、成本较高。漂浮式海上风电，就是通过在海上建造一个巨型“不倒翁”作为基础，从而避免海底打桩作业。

“不倒翁”既要扛得住海面上的疾风骤雨，又要应对海面下复杂多变的波浪。说起来容易做起来难，林毅峰及其团队历经3年研发攻关，才找到机组在强台风环境下安全运行的最佳方案。

“为了突破这个难题，我们对支撑机组的‘水上不倒翁’、系泊系统及动态电缆进行创新设计研发，以保证台风来袭时，高达30多层楼的海上风电机组安全稳定。”林毅峰说。

2021年7月13日，中国首台具有自主知识产权的漂浮式海上风机“三峡引领号”在广东阳江海域顺利安装。

一年后，台风“暹芭”到来。“这是2015年以来登陆粤西海岸的最强台风”“华南部分地区降水创下历史极值”……电视里持续播报的消息，让林毅峰忧心忡忡。

“几乎每隔一个小时，我就要打电话询问现场的情况。”回忆起当时的情景，林毅峰记忆犹新。那时的他，一心牵挂着处于台风风暴区的“三峡引领号”能否扛住“暹芭”的考验。

第二天夜里，前方传回图片。图片上，台风肆虐下的“三峡引领号”岿然不动，安然屹立在大海之中。林毅峰悬着的心终于放下。

至此，挺进深远海的中国海上风电“再下一城”，而林毅峰探索的脚步却未停歇。他已将目光投向下一个难题——推动海上风电数字化智能化的技术创新。

(责编：方经纶、陈键)

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