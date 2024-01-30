人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

保障“菜篮子”产品稳定供应 农业农村部部署大范围雨雪冰冻天气防范应对工作

2024年01月30日08:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月30日电 （记者李栋）春节将至，“菜篮子”产品消费迎来高峰。近期，大范围雨雪冰冻天气将对农业设施生产带来较大威胁，为此农业农村部下发紧急通知，要求各级农业农村部门努力把灾害损失降到最低，保障农业生产安全和蔬菜等“菜篮子”产品稳定供应。

根据中央气象台最新预报，1月31日至2月5日，我国中东部地区将出现大范围持续性雨雪冰冻天气，10省份将出现暴雪或大暴雪。河南、山东、湖北等地的累计降雪量具有极端性，河南、湖北、安徽、湖南、贵州5省将出现冻雨。

农业农村部相关负责人表示，要从加强监测预警、搞好生产恢复、抓好“菜篮子”产品生产等方面入手，保障春节期间“菜篮子”产品稳产稳供。

防范灾害性天气，首先要加强监测预警。该负责人表示，各地各级农业农村部门要密切与气象、应急、水利等部门沟通会商，提早分析研判雨雪冰冻天气影响，明确防范重点和应对措施，并通过电视、广播、手机短信等及时发布。

“要制定完善的科学防冻抗寒技术方案，组织工作组和科技小分队，落实关键措施。”相关负责人强调，要加强种子、化肥、饲草料、疫苗、消毒剂等生产资料调剂调运，雨雪后及时清除设施积雪，修复受损设施，并协调有关保险机构对受损设施和受灾作物尽快定损理赔。

低温天气来临，设施蔬菜的减损措施必不可少。“蔬菜大棚室外要覆盖保温材料，并加盖塑料薄膜，防止保温材料吸水致保温效果降低。”农业专家建议，菜农需在大棚室内搭建简易拱棚，形成多层覆盖，并增加人工光源，保证蔬菜的正常生长。

小小“菜篮子”，事关大民生。“此次雨雪冰冻天气正值春节前夕‘菜篮子’产品运销旺季，可能会造成局部地区鲜活农产品运输受阻的情况。”该负责人说，要密切关注市场动态，及时发布供求信息，稳定市场预期，指导农民及时采收已成熟的蔬果，增加市场供应。”

春节期间“菜篮子”产品既要产好，也要销旺。“要帮助农民做好产销对接，防止出现滞销卖难。”该负责人说，可能受降雪影响的城市要提前备好应对预案，适当增加“菜篮子”产品储备品种、数量，畅通“绿色通道”，确保蔬菜、猪肉等鲜活农产品生产稳定、供应充足。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
保障“菜篮子”产品稳定供应 农业农村部部署大范围雨雪冰冻天气防范应对工作
　　人民网北京1月30日电 （记者李栋）春节将至，“菜篮子”产品消费迎来高峰。近期，大范围雨雪冰冻天气将对农业设施生产带来较大威胁，为此农业农村部下发紧急通知，要求各级农业农村部门努力把灾害损失降到最低，保障农业生产安全和蔬菜等“菜篮子”产品稳定供应。…
中国林科院转化林草新品种等科技成果525项
　　人民网北京1月29日电（欧阳易佳）中国林业科学研究院（以下简称“中国林科院”）近日召开2024年工作会议，中国林科院分党组书记叶智在会上表示，中国林科院聚焦科技创新主责主业，坚持科技创新和科技成果转化协同发力，共转化林草新品种、良种、专利等科技成果525项，除公益性成果外，通过市场机制转化成果的合同金额达2.55亿元。 叶智介绍，2023年，中国林科院实现了系列成果和技术的突破，为林草高质量发展注入强大科技力量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部