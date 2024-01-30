人民网北京1月30日电 （记者李栋）春节将至，“菜篮子”产品消费迎来高峰。近期，大范围雨雪冰冻天气将对农业设施生产带来较大威胁，为此农业农村部下发紧急通知，要求各级农业农村部门努力把灾害损失降到最低，保障农业生产安全和蔬菜等“菜篮子”产品稳定供应。

根据中央气象台最新预报，1月31日至2月5日，我国中东部地区将出现大范围持续性雨雪冰冻天气，10省份将出现暴雪或大暴雪。河南、山东、湖北等地的累计降雪量具有极端性，河南、湖北、安徽、湖南、贵州5省将出现冻雨。

农业农村部相关负责人表示，要从加强监测预警、搞好生产恢复、抓好“菜篮子”产品生产等方面入手，保障春节期间“菜篮子”产品稳产稳供。

防范灾害性天气，首先要加强监测预警。该负责人表示，各地各级农业农村部门要密切与气象、应急、水利等部门沟通会商，提早分析研判雨雪冰冻天气影响，明确防范重点和应对措施，并通过电视、广播、手机短信等及时发布。

“要制定完善的科学防冻抗寒技术方案，组织工作组和科技小分队，落实关键措施。”相关负责人强调，要加强种子、化肥、饲草料、疫苗、消毒剂等生产资料调剂调运，雨雪后及时清除设施积雪，修复受损设施，并协调有关保险机构对受损设施和受灾作物尽快定损理赔。

低温天气来临，设施蔬菜的减损措施必不可少。“蔬菜大棚室外要覆盖保温材料，并加盖塑料薄膜，防止保温材料吸水致保温效果降低。”农业专家建议，菜农需在大棚室内搭建简易拱棚，形成多层覆盖，并增加人工光源，保证蔬菜的正常生长。

小小“菜篮子”，事关大民生。“此次雨雪冰冻天气正值春节前夕‘菜篮子’产品运销旺季，可能会造成局部地区鲜活农产品运输受阻的情况。”该负责人说，要密切关注市场动态，及时发布供求信息，稳定市场预期，指导农民及时采收已成熟的蔬果，增加市场供应。”

春节期间“菜篮子”产品既要产好，也要销旺。“要帮助农民做好产销对接，防止出现滞销卖难。”该负责人说，可能受降雪影响的城市要提前备好应对预案，适当增加“菜篮子”产品储备品种、数量，畅通“绿色通道”，确保蔬菜、猪肉等鲜活农产品生产稳定、供应充足。

(责编：郝帅、高雷)

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