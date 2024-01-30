人民网北京1月30 日电 （黄盛）“在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开中央企业控股上市公司市值管理考核。”国务院国资委相关负责人在1月29日举行的中央企业、地方国资委考核分配工作会议上表示，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。

据介绍，近年来，中央企业控股上市公司逐渐增多。国务院国资委发布的《中央企业高质量发展报告(2022)》显示，党的十九大以来，中央企业控股上市公司数量稳步增长，从约400户增加至近450户；2021年，中央企业在A股首次公开募股(IPO)共21户，合计融资1012.6亿元，户数和规模均创近十年来新高。在产业布局优化方面，党的十九大以来，中央企业累计向所控股上市公司注入优质资产近6500亿元，多个重大项目相继实施，上市公司已成为央企发展的重要载体。

与此同时，提升中央企业控股上市公司质效也备受监管关注。2022年5月，国务院国资委发布了《提高央企控股上市公司质量工作方案》，要求各中央企业在三年内分类施策、精准发力，推动打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。

2022年11月，证监会主席易会满在金融街论坛年会上提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，并认为估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度，上市公司尤其是国有上市公司，一方面要“练好内功”，加强专业化战略性整合，提升核心竞争力；另一方面，要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值，这也是提高上市公司质量的应有之义。

对于如何推进中央企业控股上市公司市值管理考核，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵在1月24日国新办发布会上表示，提高央企控股上市公司质量是一项长期性工作，需要持续发力。下一步国务院国资委将重点做好三方面的工作： 一是继续着力构建定位清晰、梯次发展的上市格局；二是提升央企控股上市公司规范运作水平；三是进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人经营业绩考核。

“国务院国资委将研究把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核中，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段，传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。”谢小兵说。

中国证监会在日前召开的2024年系统工作会议上也表示，2024年要加快构建中国特色估值体系，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。

(责编：郝帅、高雷)

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