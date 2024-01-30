人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国资委：推动“一企一策”考核全面实施

2024年01月30日09:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月30日电 （记者王仁宏）据国资委消息，1月29日，国务院国资委召开2024年中央企业、地方国资委考核分配工作会议。会议提出，2024年，国资委将推动“一企一策”考核全面实施，全面推开上市公司市值管理考核。

会议指出，2023年各级国资委和中央企业聚焦国资国企改革发展中心工作，开拓进取、真抓实干，全面完善经营业绩考核体系，系统优化科技创新和战略性新兴产业发展激励保障政策，持续深化劳动、人事、分配三项制度改革，切实激发企业内生动力和创新活力，为推动国资国企高质量发展作出了积极贡献。

会议强调，2024年，国资国企要聚焦高质量发展首要任务，锚定做强做优做大国有资本和国有企业，进一步突出价值创造导向，增强考核分配精准性规范性有效性，引导国有企业不断提高核心竞争力、增强核心功能，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。各中央企业要更加突出精准有效，推动“一企一策”考核全面实施，全面推开上市公司市值管理考核；更加突出创新引领，推动激励保障政策落地落细；更加突出分类施策，推动工资分配管理科学规范高效；更加突出纵深拓展，推动三项制度改革更广更深落实。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国资委：推动“一企一策”考核全面实施
　　人民网北京1月30日电 （记者王仁宏）据国资委消息，1月29日，国务院国资委召开2024年中央企业、地方国资委考核分配工作会议。会议提出，2024年，国资委将推动“一企一策”考核全面实施，全面推开上市公司市值管理考核。…
记者去哪儿：走进汽车消费市场 新能源汽车新年势头足
　　2023年，中国汽车行业交出一张漂亮“成绩单”：我国汽车产销量首次双双突破3000万辆；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆；中国新能源汽车产销量连续九年位居世界第一；全年汽车整车出口491万辆…… 1月，《记者去哪儿》栏目在走访一些位于北京的4S店时发现，2024年开年，不少门店迎来一波客流小高峰，更智能、更舒适、更具性价比的车型正获得越来越多消费者青睐。 “近年来，智驾技术的快速演进让辅助驾驶不再是锦上添花的功能，而是成为消费者认可的，让出行更加便捷的产品。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部