人民网北京1月30日电 （记者王仁宏）据国资委消息，1月29日，国务院国资委召开2024年中央企业、地方国资委考核分配工作会议。会议提出，2024年，国资委将推动“一企一策”考核全面实施，全面推开上市公司市值管理考核。

会议指出，2023年各级国资委和中央企业聚焦国资国企改革发展中心工作，开拓进取、真抓实干，全面完善经营业绩考核体系，系统优化科技创新和战略性新兴产业发展激励保障政策，持续深化劳动、人事、分配三项制度改革，切实激发企业内生动力和创新活力，为推动国资国企高质量发展作出了积极贡献。

会议强调，2024年，国资国企要聚焦高质量发展首要任务，锚定做强做优做大国有资本和国有企业，进一步突出价值创造导向，增强考核分配精准性规范性有效性，引导国有企业不断提高核心竞争力、增强核心功能，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。各中央企业要更加突出精准有效，推动“一企一策”考核全面实施，全面推开上市公司市值管理考核；更加突出创新引领，推动激励保障政策落地落细；更加突出分类施策，推动工资分配管理科学规范高效；更加突出纵深拓展，推动三项制度改革更广更深落实。

(责编：王仁宏、高雷)

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