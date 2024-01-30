人民网北京1月30日电 （王绍绍）1月29日，国家能源局在京召开2024年全国电力安全生产电视电话会议，总结2023年工作，分析面临形势，部署2024年任务。

国家能源局党组书记、局长章建华出席会议并讲话，局党组成员、副局长何洋主持会议。全国电力安全生产委员会企业成员单位主要负责同志、分管负责同志和有关部门负责同志均在主会场参会。

会议传达了全国安全生产电视电话会议和国务院安全生产委员会全体会议精神。会议强调，要始终坚持人民至上、生命至上，进一步压紧压实责任，全面排查治理各类风险隐患，强化督导检查和应急值守，毫不放松抓好电力安全生产各项工作，确保全国电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。

会议指出，2023年安全发展理念进一步深入人心，电力保供和政治保电成绩突出，电力安全生产双重预防机制不断健全，电力安全生产专项行动成果显著，电力安全监督管理再上新台阶，保持了全国电力安全生产形势稳定，为经济高质量发展提供了安全可靠的电力供应保障。

会议要求，扎实做好电力安全生产工作：一是要提高政治站位，对标对表总体国家安全观要求，深入践行能源安全新战略；二是坚持系统思维，采取更加坚决有力措施维护大电网运行安全；三是坚持底线思维，切实防范水电大坝安全事故和重特大人身伤亡事故；四是坚持治本攻坚，推动电力安全治理模式向事前预防转型；五是坚持问题导向，不断加强电力安全监管工作力度。

(责编：郝帅、高雷)

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