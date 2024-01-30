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新动能释放、效益持续提升 2023年文化企业发展回升向好

2024年01月30日09:39 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，据对全国7.3万家规模以上文化及相关产业企业（以下简称“文化企业”）调查，2023年，文化企业实现营业收入129515亿元，按可比口径计算，比上年增长8.2%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入52395亿元，比上年增长15.3%，快于全部规模以上文化企业7.1个百分点。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，2023年，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快健全现代文化产业体系和市场体系，积极推进文化企业发展持续回升向好，文化服务业支撑作用增强，文娱休闲行业快速恢复，文化新业态行业带动效应明显，文化企业经营效益持续提升。

规模以上文化企业实现营业收入近13万亿元。分领域看，2023年，文化核心领域实现营业收入83978亿元，比上年增长12.2%，对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为93.3%。文化相关领域实现营业收入45537亿元，比上年增长1.5%。

文化服务业支撑作用稳步增强，文娱休闲行业快速恢复。2023年，文化服务业实现营业收入67739亿元，比上年增长14.1%，增速明显快于全国规模以上服务业企业整体水平；文化服务业营业收入占全部规模以上文化企业的比重为52.3%，占比高于上年2.7个百分点；对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为85.4%。随着扩内需、促消费政策落地显效，居民文化消费需求得到持续释放，有力推动文娱休闲行业恢复发展。2023年，文化娱乐休闲服务行业实现营业收入1758亿元，由上年下降14.7%转为增长63.2%，两年平均[1]增长18.0%。

新动能不断释放，文化新业态行业带动效应明显。2023年，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入52395亿元，比上年增长15.3%，快于全部规模以上文化企业7.1个百分点。文化新业态行业对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为70.9%。其中，可穿戴智能文化设备制造、数字出版、多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、互联网搜索服务、娱乐用智能无人飞行器制造、互联网其他信息服务6个行业小类营业收入增速较快，分别为24.0%、21.6%、19.4%、19.3%、17.9%和16.5%。

经营效益持续提升，文化企业实现利润超万亿元。2023年，规模以上文化企业实现利润11566亿元，比上年增长30.9%，两年平均增长14.5%；营业收入利润率为8.93%，比上年提高1.55个百分点。43个行业中类中，有32个行业中类利润实现增长、由亏转盈或减亏，占比为74.4%。其中，互联网信息服务、数字内容服务、互联网文化娱乐平台3个行业中类实现利润带动作用明显。2023年末，规模以上文化企业资产总计196200亿元，比上年末增长7.6%；每百元资产实现营业收入为68.3元，增加0.8元。

(责编：杨曦、高雷)
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