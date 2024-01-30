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做好科技金融大文章 保险业要积极对接科技活动主体保险需求

2024年01月30日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者杜燕飞）做好科技金融大文章，保险业发挥着重要作用。金融监管总局近日印发的《科技保险业务统计制度的通知》（以下简称《通知》）提出，要贯彻落实创新驱动发展战略，支持高水平科技自立自强，在加快建设创新型国家、推动重大科技创新取得新进展过程中发挥保险力量。

《通知》明确，科技保险指服务国家创新驱动发展战略，支持高水平科技自立自强，为科技研发、成果转化、产业化推广等科技活动以及科技活动主体，提供风险保障和资金支持等经济行为的统称。《科技保险业务统计制度》（以下简称《统计制度》），从“服务科技活动全流程”及“服务科技活动主体”两个维度，建立负债端科技保险统计框架及科技保险数据报送机制。

《通知》要求，要高度重视科技保险业务及其统计工作，深刻理解科技保险发展的重要意义，充分认识建立科技保险业务统计制度的必要性，积极对接科技活动主体的保险需求；要切实提升科技保险业务经营服务能力，建立科技保险业务发展战略，加强科技保险专业培训和人才储备；要准确高效开展科技保险业务数据报送，确保数据真实、准确、完整。

《通知》明确，各公司应按照《统计制度》要求，按时上报科技保险业务数据。2024年2月起开展试报送，试报送阶段仅报送《科技保险业务统计表》中的全国数据。自2024年8月起，正式报送全国和各省数据。各公司对上报数据的真实性、准确性、完整性负责。数据一经上报，不得随意修改。数据存在错报、迟报、瞒报、漏报等情况的，金融监管总局将视情况采取监管措施，严肃追究公司及相关人员责任。

值得注意的是，科技创新活动具有经营风险高、研发周期长、投入资金大、回报不确定性大等特点。作为风险补偿与管理的市场化机制，保险在支持科技创新等方面具有不可替代的独特优势。

金融监管总局此前发布的《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》明确，鼓励保险机构开发科技型企业创业责任保险等产品，有效满足初创期科技型企业风险保障需求。支持保险机构开发科技成果转化费用损失保险等险种，优化首台（套）重大技术装备、重点新材料首批次应用、软件首版次质量安全保险运行机制，为促进科技成果转移转化提供有效风险保障。支持保险机构主动对接成熟期科技型企业风险保障和风险管理需求，通过共保体、大型商业保险和统括保单等形式，提供综合性保险解决方案。

“我们鼓励保险公司进一步加强‘专精特新’企业全生命周期保险服务。比如，研发设备财产险、产品责任险、产品质量保证险、专利险、出口信用保险、首台（套）重大技术装备保险等特色保险产品，助力企业避灾挽损、扩大对外贸易和科技创新。”金融监管总局普惠金融司司长郭武平此前在国新办举行的“金融服务经济社会高质量发展”新闻发布会上表示。

(责编：郝帅、高雷)
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