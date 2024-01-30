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中国贸促会：RCEP生效以来区域贸易成本大幅降低

2024年01月30日16:22 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者栗翘楚）记者今日从中国贸促会例行发布会上获悉，2023年，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书621.02万份，较上年同比增长16.05%。其中，全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额共计3822.09亿美元，同比增长7.13%；签证份数共计391.43万份，同比增长13.44%。

中国贸促会新闻发言人杨帆介绍，2023年，全国贸促系统优惠原产地证书签证金额共计651.52亿美元，同比增长7.07%；签证份数共计167.69万份，同比增长21.54%。全国贸促系统签发原产地证书，特别是优惠原产地证书签证量的稳定增长，说明随着我国加大自贸协定实施推广力度等稳外贸政策效应的逐步显现，我国外贸企业出口享惠的能力和水平也不断提升。

“2023年，全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额共计72.10亿美元，同比增长5.54%；签证份数共计21.81万份，同比增长38.15%。这说明，RCEP生效两年来，区域贸易成本大幅降低，为成员和企业带来了实实在在的政策红利。”杨帆说。

中国贸促会统计，2023年，全国贸促系统共签发出境ATA单证册9273份，同比增长191.97%；相关ATA单证册涵盖货值约26.20亿元人民币，同比增长150.34%；办证企业3729家，同比增长266.31%，均呈现大幅跃升态势。

“这表明，过去一年，我国外贸企业虽然经历了风雨洗礼，但仍然凭借顽强的韧性和拼劲扬帆出海，通过各类对外经贸活动积极拓展国际市场。这让我们对中国外贸企业满怀敬意，也让我们对中国外贸的发展前景充满信心。”杨帆说。

(责编：罗知之、高雷)
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