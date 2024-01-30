刘羽佳、刘慧

中国证监会日前在其官网通报*ST左江财务造假案阶段性调查进展情况。通报显示，*ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。

证监会资料图

证监会表示，2023年11月24日，证监会对退市风险公司左江科技股份有限公司立案调查。现已初步查明，*ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。

证监会表示，始终将保护好投资者特别是中小投资者合法权益作为一切工作的出发点和落脚点。上市公司财务造假严重误导中小投资者交易决策，必须予以严厉打击。证监会将继续保持“零容忍”执法高压态势，从严从快查处各类造假行为，强化行政民事刑事立体追责。严格执行退市制度，使造假“保壳”者“应退尽退”，让造假乱市者付出惨痛代价。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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