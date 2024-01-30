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金融监管总局明确2024年重点工作任务

2024年01月30日23:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月30日电（记者任军、吴雨）国家金融监督管理总局30日对外公布了2024年的重点工作任务。金融监管总局表示，2024年要坚决做到监管“长牙带刺”、有棱有角，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，扎实推进金融高质量发展，坚定不移走中国特色金融发展之路。

　　1月30日召开的2024年金融监管总局工作会议，从八个方面提出了2024年的重点工作任务，其中全力推进中小金融机构改革化险位列首位。金融监管总局表示，要健全金融风险处置常态化机制，落实机构、股东、高管、监管、属地、行业六方责任，推动形成工作合力。

　　会议要求，积极稳妥防控重点领域风险，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度。加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

　　会议指出，坚决落实强监管严监管要求，紧盯“关键事”“关键人”“关键行为”，严格执法、敢于亮剑，做到一贯到底、一严到底、一查到底。跨前一步强化央地监管协同，加强信息交流共享和重点任务协同。着力防范打击非法金融活动，加快健全横向到边、纵向到底的责任体系。

　　另外，2024年金融监管总局还将坚定不移深化金融改革开放，引导金融机构聚焦主业、苦练内功、降本增效。同时，稳步扩大制度型开放，助力上海、香港国际金融中心建设并大力弘扬中国特色金融文化。

　　金融监管总局表示，2024年将统筹做好五篇大文章，更好服务新质生产力发展和现代化产业体系建设，着力支持扩大有效需求，持续增强普惠金融服务能力。平稳有序完成机构改革任务，加快推动省市“三定”落地，稳步推进县域机构改革。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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