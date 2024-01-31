南京银行北京分行成功发行“数字人民币”债券
2024年01月31日10:33 | 来源：中国网财经
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原标题：南京银行北京分行成功发行“数字人民币”债券
南京银行北京分行积极响应“数字人民币+”赋能行动号召，深入探索数字人民币业务场景建设，在总行的指导下，全力做好创新场景搭建、成熟场景复制和客户推广工作，拓展数字人民币试点的深度与广度，助力数字经济高质量发展。
北京分行作为南京银行在首都金融服务的窗口，积极支持国家数字金融发展，针对服务区域内国央企客户集群的特点，围绕国家政策导向开展特色金融服务，不断尝试公司业务蓝海创新，坚持优化金融服务、丰富金融业态。在得知一央企租赁公司有数字人民币发债需求后，分行第一时间拜访客户了解客户发行诉求，与总行共同制定业务方案，在极短时间内完成企业数字人民币钱包开立、限额修改、头寸报备等前期工作，同时，总分行持续进行数字人民币钱包发债各项功能测试，最终在全行上下的密切协作下，成功发行数字人民币超短期融资券10亿元。
该笔债券发行人公司经营理念超前，勇于打破传统业务的束缚，积极尝试业务创新，在央企租赁公司中市场地位显著，业务开展具有示范带头效应。南京银行北京分行通过投行发债业务打通与企业的合作渠道，将数字人民币与资金募集方式完美结合，充分发挥数字人民币支付即结算、无手续费、安全性高等优势，进一步丰富了数字人民币应用场景与金融业态，具有重要的推广示范意义。
南京银行北京分行将牢牢把握数字人民币业务试点的机遇，在客户服务体验提升、应用场景建设以及数字人民币普及等方面重点发力，为数字人民币战略落地实施提供有力的支撑，为形成完善的数字人民币生态体系贡献金融力量。
(责编：曹淼、李源)
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