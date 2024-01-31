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市场监管总局：促进公平竞争 大力破除行政性垄断和地方保护

2024年01月31日10:48 | 来源：人民网
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人民网北京1月31日电 （记者杨曦）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍激发经营主体活力、助力经济高质量发展有关情况。市场监管总局副局长、国家认证认可监督管理委员会主任蒲淳在会上表示，帮助广大经营主体解决生产经营过程中遇到的困难和问题，是市场监管部门的职责所在，市场监管部门将进一步创新监管方式、提升监管效能。

具体来看，将着重从以下几个方面开展工作：

一是在深化改革创新上下功夫。改革创新是激发活力的动力源泉。市场监管部门将持续完善准入准营规则和市场退出机制，为经营主体办理业务提供更多便利。综合运用信用监管、智慧监管等方式，提高事中事后监管效能，营造无事不扰、有需必应的良好环境。同时，还将着力优化对经营主体的评价方式，更加注重从规模结构、活跃程度、合规经营、创新和竞争能力、经济效益、社会责任等多个维度进行综合评价，引导各地区、各部门更加重视提高经营主体的发展质量，在量的合理增长基础上实现质的有效提升。

二是在促进公平竞争上下功夫。普惠公平的市场环境是激发活力的重要前提。市场监管部门将加快推进全国统一大市场建设，大力破除行政性垄断和地方保护，推动清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施，保障经营主体自主经营权。依法查处各类垄断和不正当竞争行为，既发挥好大企业的规模优势，推动提升核心竞争力，又保护好中小微企业的发展和创新活力。大力培育和弘扬公平竞争文化，推动形成认同公平竞争、践行公平竞争的社会氛围。

三是在严格规范公正文明执法上下功夫。法治是最好的营商环境，是激发活力和规范秩序的根本保障。市场监管部门将严格依法履行职责，把行政行为全面纳入法治轨道，为广大经营主体营造更加稳定、透明、规范、可预期的发展环境。加快完善市场监管行政处罚裁量权基准，建立和推行案例指导制度，防止“小过重罚”、“类案不同罚”等问题。更好运用提醒告诫、行政指导等方式，耐心做好沟通说明，积极争取理解支持，在依法履职中体现执法温度。

四是在完善帮扶措施上下功夫。科学精准的惠企政策是激发活力的有效手段。市场监管部门将进一步健全完善与经营主体的常态化沟通交流机制，及时了解诉求建议，推动解决经营主体生存发展中面临的突出问题。立足市场监管职能，在守信激励、质量技术帮扶、支持个体工商户发展等方面，研究制定更为务实、更加暖心、更有含金量的政策措施。加大涉企违规收费整治力度，帮助企业减轻负担。

五是在规范市场秩序上下功夫。对违法者的查处就是对守法者的保护，是对激发活力的有力促进。市场监管部门将依法惩处侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序的违法行为，加强商业秘密保护，坚决保障经营主体合法权益。同时，推动在重点领域加快完善合规管理体系，促进经营主体提升合规意识、诚信水平，实现更加规范、更可持续、更有活力的发展。

(责编：杨曦、高雷)
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