人民网北京1月31日电 （记者杨曦）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍激发经营主体活力、助力经济高质量发展有关情况。市场监管总局副局长、国家认证认可监督管理委员会主任蒲淳在会上表示，元旦春节是消费的传统旺季，重要民生商品价格质量备受关注。

蒲淳介绍，为做好元旦春节期间重要民生商品稳价保质工作，充分保障人民群众度过欢乐祥和的新年，市场监管总局部署开展元旦春节期间重要民生商品稳价保质工作，围绕节日消费热点，建立食品、工业产品、生活服务、药品四大类监管清单。

一是紧盯元旦春节消费热点，加强价格波动监测。紧盯“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“火炉子”等民生消费重点领域，围绕节日消费集中的米面油菜肉蛋奶、年夜饭预订、文化娱乐、酒店住宿、交通物流，及寒冷天气带来的药品、能源需求增加，做好线上线下价格监测及跟踪分析研判。

二是强化价格监管执法，稳定市场价格水平。密切关注前期已出现的苗头性、倾向性问题，提前预估可能影响市场秩序的潜在风险，提高市场巡查频次，切实加大重点民生商品价格监管力度。

三是严把食品和质量安全关，守住消费安全底线。充分发挥末端发力终端见效工作机制作用，压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任，精准防控风险，坚决杜绝销售过期、腐败变质、假冒伪劣等问题食品，严防发生区域性、系统性食品安全问题。加大质量安全隐患排查力度，以产业集聚区、批发市场和农村市场为重点，持续开展产品质量安全隐患排查，强化质量监督抽查，实行“台账式”管理，切实消除质量安全隐患。

各地市场监管部门结合本地消费特征，充分利用梯次监管工具箱，综合运用提醒告诫、行政指导、行政执法等方式，通过上线“价格收费行为监管监测预警服务平台”，召开“商超百货价格政策提醒会”，开展食品安全监管专项整治、特种设备安全隐患排查整治、燃气器具产品质量安全整治等一系列行动，引导经营主体依法合规经营。

“截至本月16日，全国各地市场监管部门共出动检查人数48.11万人次，检查单位32.21万家。其中，价格领域立案数量252件，已处罚案件数量80件，罚没退金额达到53.36万元。产品质量领域立案数量1108件，已处罚案件数量279件，罚没金额262.47万元。食品安全领域立案数量2681件，已处罚案件数量2197件，罚没金额1074.51万元。”蒲淳说。

(责编：杨曦、高雷)

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