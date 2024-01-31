人民网北京1月31日电 （记者杨曦）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍激发经营主体活力、助力经济高质量发展有关情况。国家市场监督管理总局反垄断执法二司司长徐乐夫在会上表示，市场监管总局高度重视平台经济的常态化监管问题，围绕助力平台经济高质量发展，谋划高质量的举措。

徐乐夫表示，针对平台经济的经营者集中反垄断监管领域，市场监管总局稳步推进事前合规、事中审查、事后追责常态化监管思路。

所谓“事前合规”，是指事前聚焦合规倡导，压实企业主体责任。市场监管总局更加注重提升企业的合规意识，制定出台了《经营者集中反垄断合规指引》，建立与平台企业的常态化沟通机制，主动靠前一步服务企业合规经营。据了解，平台企业特别是大型平台企业近几年合规意识大幅提升，他们普遍建立了内部反垄断合规制度，配备了相应人力资源。目前看，由于反垄断合规意识大幅度提升，2022年8月1日新《反垄断法》施行以来还没有发现平台企业新增的违法实施经营者集中的问题。

所谓“事中审查”，是指事中聚焦审查服务，提升审查质量效率。市场监管总局修订出台《经营者集中审查规定》，上线经营者集中反垄断审查业务系统，明确简易案件“双二十”内部工作要求，即从企业申报到正式受理原则上不能超过20天，从正式受理到审结原则上不能超过20天，超过的话系统将予以提醒，经办人员也要解释说明，从而为企业提供更加清晰、稳定的监管预期。2023年从受理到审结经营者集中案件的平均审查时间约为25.7天，其中简易案件为17.7天，在主要反垄断司法辖区中效率是处在前列的。2022年8月1日新《反垄断法》实施以来，在平台经济领域已依法无条件批准经营者集中29件，没有附条件或者禁止的案件。

所谓“事后追责”，是指事后聚焦执法威慑，强化责任追究。目前市场监管总局正在抓紧研究制定违法实施经营者集中行政处罚裁量权基准以及《未达申报标准但是具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中案件处理工作规则》，对新《反垄断法》施行后新增违法实施经营者集中行为，以及未达申报标准但具有或者可能具有排除、限制竞争效果等“掐尖式”并购行为加强监管，进一步强化制度威慑，维护市场公平竞争。

徐乐夫表示，“竞争政策就是发展政策”，反垄断监管的目的是督促企业依法做大做强、维护行业健康可持续发展，进而为消费者提供更多质优价廉的产品和服务。”下一步，市场监管总局将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持促进发展和监管规范两手抓，秉承包容审慎监管态度，不断提升常态化监管水平，服务平台经济健康规范发展。“

(责编：杨曦、高雷)

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