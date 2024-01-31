人民网北京1月31日电 （记者杨曦）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍激发经营主体活力、助力经济高质量发展有关情况。市场监管总局登记注册局局长 任端平在会上表示，个体工商户是我国数量最多的经营主体，是民营经济的重要组成部分，在稳增长、促就业、惠民生等方面发挥着重要作用。

任端平介绍，市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续采取有效措施支持促进个体工商户健康有序发展。

一是建立总局与个体工商户常态化沟通交流机制。按照国务院关于建立健全常态化沟通交流机制的部署要求，总局主要负责同志召开三场个体工商户座谈会，与个体工商户代表面对面交流，认真听取情况、问题和建议。健全问题转办督办机制，着力解决个体工商户普遍关心的问题，持续完善帮扶政策措施。

二是开展服务月活动，会同13个部门构建多元帮扶机制，于2023年7月开展第二届“全国个体工商户服务月”活动，共召开个体工商户座谈会2.92万场、走访个体工商户429.63万户，协调解决问题诉求和实际困难17.46万件。

三是推进分型分类精准帮扶。在12个省份试点基础上，市场监管总局会同国家发展改革委、税务总局、金融监管总局等14个部门联合印发《关于开展个体工商户分型分类精准帮扶提升发展质量的指导意见》，明确“生存型”“成长型”“发展型”三型和“名特优新”四类个体工商户的认定机制和培育措施。

任端平表示，在各地区、各相关部门和社会各界共同努力下，全国个体工商户发展总体平稳向好，活跃度和营收水平实现“双提升”。截至2023年底，全国登记在册个体工商户1.24亿户，占经营主体总量67.4%，支撑了近3亿人就业。全年新设个体工商户2258.2万户，同比增长11.4%。作为产业链和消费链的“毛细血管”和市场的“神经末梢”，个体工商户的稳定发展守住了街头巷尾的人间烟火气，维持了亿万家庭的生计，显示出我国经济的强大活力和韧性。

任端平介绍，下一步，市场监管总局将按照中央经济工作会议部署，在提升个体工商户发展质量方面重点做好以下工作：

一是全面推进分型分类精准帮扶。指导各地完善分型分类标准，建成全国统一的“个体工商户名录”，发挥“名特优新”个体工商户的引领示范作用，推动各地区各部门出台更为精准的政策措施，提升个体工商户总体发展质量。

二是充分发挥“全国个体工商户发展网”作用。“全国个体工商户发展网”目前已经初步建成，正在不断丰富内容、拓展服务资源。市场监管总局将探索运用市场化手段，有针对性地为个体工商户提供法律政策、市场供求、招聘用工、创业培训、金融支持等服务。

三是营造良好氛围。持续完善总局与个体工商户常态化沟通交流机制，推动解决难点问题，继续开展第三届“全国个体工商户服务月”活动，加大对优秀个体工商户的激励和宣传力度，持续开展个体工商户活跃度监测，通过这些举措更好支撑个体工商户高质量发展。

(责编：杨曦、高雷)

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