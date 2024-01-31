人民网北京1月31日电 （方经纶）1月30日，金融监管总局召开2024年工作会议，深入学习贯彻中央金融工作会议、中央经济工作会议和省部级主要领导干部专题研讨班精神，总结2023年工作，部署2024年重点任务。

会议强调，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是金融监管总局全面履职的第一个完整年度。全系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央金融工作会议和中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定金融强国建设目标，坚决做到监管“长牙带刺”、有棱有角，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，扎实推进金融高质量发展，坚定不移走中国特色金融发展之路。

会议要求，要紧紧围绕金融监管总局系统年度重点任务目标，以责任定目标、以目标抓考核、以考核促落实。

一是全力推进中小金融机构改革化险，把握好时度效，有计划、分步骤开展工作。健全金融风险处置常态化机制，落实机构、股东、高管、监管、属地、行业六方责任，推动形成工作合力。

二是积极稳妥防控重点领域风险，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度。加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

三是坚决落实强监管严监管要求，全面强化“五大监管”，严把准入关口、严密风险监测、严肃早期干预纠正。紧盯“关键事”“关键人”“关键行为”，严格执法、敢于亮剑，做到一贯到底、一严到底、一查到底。

四是跨前一步强化央地监管协同，加强信息交流共享和重点任务协同，切实做到同责共担、同题共答、同向发力。

五是着力防范打击非法金融活动，强化抓早抓小，保持高压震慑，加快健全横向到边、纵向到底的责任体系。

六是坚定不移深化金融改革开放，引导金融机构聚焦主业、苦练内功、降本增效，切实提升行业发展可持续性。稳步扩大制度型开放，助力上海、香港国际金融中心建设。大力弘扬中国特色金融文化，推动实现“机构不做假、股东守规矩、高管知敬畏、员工有操守、公众识风险”。

七是精准高效服务经济社会发展，统筹做好“五篇大文章”，更好服务新质生产力发展和现代化产业体系建设，着力支持扩大有效需求，持续增强普惠金融服务能力，切实提升金融消保工作质效。

八是平稳有序完成机构改革任务，加快推动省市“三定”落地，稳步推进县域机构改革，同步建机制、强保障、提效能。

(责编：方经纶、高雷)

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