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中国核电与清华大学首个校级联合研究中心成立

2024年01月31日13:17 | 来源：中国核电
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原标题：中国核电与清华大学首个校级联合研究中心成立

1月30日，清华大学—中国核电数字核电技术联合研究中心（以下简称“联合研究中心”）成立仪式在清华大学举行。该校级联合中心是在2020年由清华大学软件学院与中国核电联合成立的院级数字核电技术联合研究中心升级而来，标志着中核集团与清华大学在科技创新领域的深度合作取得新进展，中国核电与清华大学在数字核电领域的合作进入全新阶段。清华大学党委常委、副校长曾嵘，中核集团党组成员、副总经理曹述栋共同为联合研究中心揭牌。中国工程院院士、清华大学软件学院教授孙家广，清华大学校务委员会副主任姜胜耀，中国核电党委副书记、总经理邹正宇，党委委员马明泽，安全生产委员会副主任李峰出席活动。

清华大学—中国核电数字核电技术联合研究中心成立仪式。（受访者供图）

清华大学—中国核电数字核电技术联合研究中心成立仪式。（受访者供图）

联合研究中心的成立旨在整合校企双方优势、深入开展核电数字化智能化关键技术研究与示范应用，促进核电数智化转型升级，推动中国核电运行业绩实现世界领跑。未来五年，中国核电与清华大学将共同致力于打造数字化转型创新发展的核电新生态，持续深入开展数字核电领域关键核心技术攻关，联合培养高水平科技人才，促进核电数智化转型升级，为核工业高质量发展、推动我国建设成为核科技强国提供有力支撑。

成立仪式后，联合研究中心举行了管委会第一次会议，就联合研究中心章程、机构人员进行了讨论和表决，并重点讨论了联合研究中心的年度工作计划。

清华大学软件学院、核研院，中核集团科技质量与信息化部、综合部，中国核电经营管理部、科技与国际合作部、安全质量部、综合管理部、运行研究院等相关负责人参加活动。

(责编：董童、李源)
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