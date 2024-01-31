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2009年以来冬季最强雨雪冰冻来袭 多部门多地方积极部署应对

2024年01月31日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月31日电 （方经纶）根据中央气象台最新消息，1月31日至2月5日，我国中东部地区将遭遇今冬以来最大范围、最长时间的雨雪天气过程，也将是2009年以来冬季最强雨雪冰冻天气。

中央气象台指出，正值春运返乡高峰期和冬季农业生产重要时期，需高度关注此次天气对农业生产和交通出行的不利影响。人民网财经梳理发现，为做好相关防范应对工作，各地各部门做出针对性部署。

紧急部署农业安全生产与农产品供应

春节将至，正值“菜篮子”产品消费旺季，也是设施生产的关键时期，持续雨雪冰冻天气可能给农业设施和生产带来较大威胁。

气象部门提示，目前北方冬麦区大部冬小麦处于越冬期，墒情充足，雨雪天气对冬小麦安全越冬无明显不利影响。但设施农业存在雪灾风险，雪压易导致简易或老旧大棚变形受损，棚内作物、蔬菜瓜果等受冻。南方降水偏多，将使长江中下游及其以南大部地区土壤过湿程度加重，不利于油菜、经济林果等恢复生长。

1月29日，农业农村部下发紧急通知，要求各级农业农村部门强化风险意识和底线思维，持续绷紧防灾减灾这根弦，努力把灾害损失降到最低，保障农业生产安全和蔬菜等“菜篮子”产品稳定供应。具体有三个工作方向：一是加强监测预警，落实防御措施，包括北方地区提前加固蔬菜大棚、畜禽圈舍和水产养殖大棚（池塘）等设施，南方地区落实油菜、露地蔬菜、果树等防冻措施；二是精准指导服务，搞好生产恢复。三是抓好“菜篮子”产品生产，保障市场供应。

多地对在寒潮时保障农业生产作出响应——

近日，河南省低温雨雪冰冻灾害应急指挥部办公室发布通知，要求各地全力做好各项防范应对工作。并提出加强粮油肉蛋奶果蔬菌等市场供给、及时开展设施农业等领域隐患排查。

1月29日，湖北省应急管理厅发布灾害风险提示，2月1日至6日，全省将出现今冬最强大范围寒潮、低温雨雪冰冻天气。提出要做好农林果蔬防冻害措施，确保春节期间“菜篮子”安全，确保越冬农作物顺利过冬。

山东省应急管理厅发布预警预报，1月31日至2月5日省内将有两次大范围雨雪和大风降温天气。本轮天气过程正值春节前返乡出行高峰期，雨雪冰冻天气等对交通运输、农业生产、能源保供和城市运行等影响较大，需提前做好各项防御准备工作。

……

多措并举确保春运安全

低温雨雪冰冻天气将严重影响交通运输安全。

近日，为应对可能到来的大范围持续性雨雪冰冻天气，国铁集团指导各铁路局集团公司压实工作责任，完善应急预案，采取有力有效措施，积极防范可能出现的低温雨雪冰冻灾害，确保铁路运输安全。其中包括加强预警分析研判、强化线路设备巡查、全力做好旅客服务等多项工作。

1月30日晚，中国铁路发布消息称，为确保旅客安全，铁路部门将根据天气影响情况，对部分线路旅客列车运行方案进行动态调整，采取降速、迂回、停运等预防性措施，主动规避安全风险。

长三角铁路部门表示，将严格执行13条应急响应预案。若发生极端雨雪天气，将积极用好12306相关功能，及时向旅客通报相关信息。

中央气象台提醒，目前已进入春运返乡高峰期，雨雪冰冻天气对公路、铁路、航空等都将造成较大影响，且雨雪影响严重地区位于我国中部交通枢纽省份，建议各地提前做好各项应急准备工作，加强交通安全、城市运行等管理工作。

1月30日，河南省低温雨雪冰冻灾害会商调度视频会议召开，强调以保春运为本，提前制定铁路公路民航等领域防范应对预案，加强力量预置，全力保障群众出行安全畅通；湖北提示，要防范雨雪、道路结冰、低能见度等天气对交通运输的不利影响，特别是西北地区要防范冻雨积雪导致的道路封堵等情况发生，确保春运畅通安全……

中央气象台提醒公众密切关注气象部门发布的最新天气预报，合理安排出行计划。

气象专家还建议，河南南部、湖北、安徽北部、湖南中北部、贵州东部等地有关部门要做好电力和通信设施巡检。江南、华南等地注意防范持续降雨和局地强降雨可能引发的地质灾害，要做好防雷工作。

(责编：方经纶、高雷)
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