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发挥盐化工质量基础设施集成服务效能 推动行业绿色高质量发展

2024年01月31日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京1月31日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会获悉，30日，由青海省市场监督管理局联合中国质量万里行促进会举办的盐化工质量基础设施集成服务基地试点工作研讨会在京召开。

会上，试点项目相关单位、相关专家学者汇聚一堂，聚焦国家质量基础设施集成服务基地试点工作目标，就贯彻落实《质量强国建设纲要》，充分发挥盐化工质量基础设施集成服务效能，科学编制试点方案、有效推进项目实施、建设盐湖产业标准化体系、推动盐湖产业绿色高质量发展进行了深入交流和充分研讨。

世界级盐湖产业基地的建设，离不开质量的支撑。今年1月上旬，由国家盐化工产品质量检验检测中心（青海）牵头申报的“盐化工产业质量提升服务基地”被确定为国家质量基础设施集成服务基地试点项目。

会上，青海省市场监督管理局党组成员、副局长冉庆坤表示，试点工作是贯彻落实《质量强国建设纲要》关于加快构建高水平质量基础设施、创建质量基础设施集成服务基地的部署要求，推动产业质量竞争力提高和产业链供应链质量联动提升，助力区域创新能力、产业竞争力、发展能级提升。要高标准推进试点工作，聚焦盐湖产业链的发展需求，发挥质量基础设施集成服务效能，坚定不移把推动高质量发展作为服务全省经济社会发展大局的动能优势。

他强调，要切实落实市场监管总局关于质量标准“六个一”的部署要求，发挥质量在促进企业做大做强、支撑产业建圈强链、推动可持续发展中的作用，发挥标准在扩大内需、综合竞争、产业稳链中的引领作用，立足盐湖产业定位和资源禀赋，导入先进质量管理方法，瞄准产业链断点、堵点、痛点问题，形成质量问题清单、攻关清单、政策清单，绘制盐化工产业链质量谱图，推动产业链供应链质量联动提升。要统筹推进质量强市（州）、强县（区）和强企建设，深入开展中国质量万里行——盐湖行等系列活动，积极树立质量标杆，带动引领更多企业增强质量意识、坚持以质取胜，提高质量和品牌发展能力，为推动世界级盐湖产业基地建设作出新贡献。

会上，试点项目相关单位负责人围绕项目工作方案、盐湖标准化工作、基础设施建设情况，及总体思路、工作内容、方法路径、工作机制等分别进行汇报交流。来自市场监管总局质量发展局监测评价处、总局发展研究中心、总局认研中心、国家发改委市场与价格研究所的相关专家围绕推进青海盐化工质量基础设施集成服务基地试点工作开展了深入研讨。

据悉，接下来，试点项目相关单位将围绕本次研讨会提出建设性的建议和意见，对试点工作方案进行完善，形成高质量的工作方案，指导试点工作有序推进，推进盐湖产业绿色高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)
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