原标题：春运打车需求预计上涨40%，滴滴多重奖励致谢司机假期坚守保障出行

每年春运，异地思念的万语千言抵不上一次“我回来了”的如期而至。滴滴出行数据显示，相比2019年同期，今年春运开启以来打车需求上涨了65%，见证了今年春运的火爆开场。预计整个春运期间（1月26日-3月5日），滴滴打车需求相比2019年同期上涨约40%，其中异地打车需求上涨约50%。

滴滴预测2024年春运出行高峰日历（受访者供图）

节前打车高峰较火车出行高峰更早，异地打车需求预计上涨50%

今年春运期间打车需求预计相比2019年同期增长40%。其中，2月2日起将提前进入返乡叫车高峰，前往机场、火车站等大型交通枢纽的打车需求高峰将持续至2月7日，异地出行需求预计比2019年增长50%。与亲友团聚的长假也充分释放了玩乐出行需求，休闲娱乐场景的叫车需求预计增长80%。

随着返程客流的到来，预计2月16日、17日将再次迎来叫车峰值，同时今年元宵节恰逢周末，2月23日、24日预计将成为2024年整个春运期间的打车最高峰。

2024年滴滴专车上线了“车窗年画”，用户坐专车就有机会遇见（受访者供图）

春节假期返乡探亲、休闲旅游等出行集中，很多滴滴司机师傅在假期里依然坚持出车接单，保障广大乘客的出行需求。为感谢坚守服务岗位的司机师傅，滴滴陆续在北京、上海、武汉、苏州等全国40个城市举办第十届滴滴司机福利站，并开展春节园游会、司机家宴、荣誉表彰等丰富多彩的活动，给司机师傅送去节日礼物与关怀。

春节期间，平台预计将发放超3亿元司机补贴，为司机上线免佣卡、流水加速卡、完单奖、出行分额外加分等丰厚节日奖励，假期出车单多奖励多，让司机师傅辛劳付出有更多收获。同时，滴滴在供需较为紧张的部分城市和时段，试行收取节假日司机服务费，全额给到司机，平台也将加强服务体验管控，多措并举为假期出行保驾护航。

春运期间一辆滴滴网约车在接送乘客（受访者供图）

火车票方面，滴滴预测2月6日至8日将是今年春运出行最高峰，滴滴平台上这几日出行的火车票购票需求相较于2月3日至5日上涨了64%。

春节很多用户选择搭乘顺风车返乡或出游，顺风车车主发布春节期间行程数量相比节前一周增加117%。顺风车预约出行高峰出现在2月7日除夕前2天，广州、重庆、湛江、上海、茂名等城市是腊月廿六至大年初一顺风车的热门目的地城市。滴滴顺风车还免费为携宠行程赠送宠物责任险，为用户携宠返乡之旅增添保障。

“南北互换式”旅游持续火热，热门景点打车需求上涨将超5倍

春节期间，北方冰雪游、南方避寒游的“南北互换式”旅游需求将持续走高，预计哈尔滨、三亚、西双版纳、北海、大理将是春节热门旅游城市。哈尔滨冰雪大世界、哈尔滨中央大街、成都大熊猫繁育研究基地、西安回民街、重庆洪崖洞、三亚南山文化旅游区等景点相比2019年的打车需求上涨将超过5倍。

滴滴出行预测2024年春节期间热门旅游城市、景点（受访者供图）

顺风车预约数据显示，乘客预约“冰城”哈尔滨顺风车订单量相比节前一周增加340%，预约“珠城”北海顺风车订单量相比节前增加近两倍。

受探亲、旅游影响，以淄博、乐山、汕头为代表的三四线城市滴滴青桔电单车骑行需求将大幅提升，1月28日起，相关城市骑行需求上涨超35%。随着哈尔滨迎来了最“火热”的冬天，东北旅游热度也逐渐辐射周边城市，预计春运期间，沈阳共享电单车骑行量会提升45%以上。

租车订单上涨超6倍，充电、加油、汽修保养，自驾需求“三件套”接力打车高峰迎新年

不同的出行方式也在春运期间承载了不同形式的想念与期盼。预计2月6日至8日将迎来租车取车高峰。滴滴租车数据显示，春节假期前后订单量同比2023年增长612%，环比上月同期增长143%。其中，成都、广州、北京等地最受租车用户青睐；桂林、杭州、郑州等地的搜索量增幅最高，均超300%。

春运白天北京街头场景（受访者供图）

2023年纯电自驾已成节假日绿色出行新趋势，小桔充电预测今年2月6日-9日将迎来新能源汽车充电高峰。此外，随着返工潮的到来，预计在2月17日再次出现充电高峰，春节前后广东省内异地充电需求将显著上涨。

加满油过好年，滴滴加油预测今年加油高峰将出现在2月7日和2月17日。预计假期前一周订单较日常涨幅前3的城市为成都、青岛、重庆；预计加油需求最高的三个城市分别为东莞、佛山、深圳。

节前也是汽车保养维护的小高峰，滴滴代驾预计取送车需求将在2月2日达到峰值，需求主要集中在北上广深杭等城市。

要满载而归，要亲友欢聚，要把酒言欢，更要安心回家

随着春节进入倒计时，商家们也进入了为期三周紧锣密鼓的节前备货高峰期。1月8日-28日期间，滴滴送货订单比2023年同期增长了134%，其中餐饮、果蔬、海鲜水产、鲜花绿植类的单量在1月26日达到了峰值。节后，随着商家和司机开始陆续返岗复工，滴滴送货预计在两周内恢复到节前正常水平。

春运期间，难免有用户会出现出行忘带证件、年货买多扛不动等问题。预计春运期间，滴滴快送送文件、送年货的订单将会出现30%的增长。在成都、重庆，有不少用户选择了快送来运送鲜花、蛋糕，预计相关订单将在2月14日正月初五达到高峰。

春运夜晚北京街头场景（受访者供图）

随着年前聚会、团建的需求增加，近期已进入节前代驾需求高峰，截至1月28日，2024年滴滴代驾需求相比2019年同期增长约80%，预计2月2日将达到需求峰值。假期期间，随着除夕夜过后外出聚餐变多，代驾需求也将逐日递增。

(责编：曹淼、李源)

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