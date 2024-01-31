汽油、柴油价格上调
2024年01月31日19:02 | 来源：新华网
小字号
新华社北京1月31日电（严赋憬、白鑫雨）国家发展改革委31日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。
国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
本轮成品油调价周期内国际油价持续上涨。国家发展改革委价格监测中心预计，短期内国际油价将呈现震荡走势。
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一泓清泉润万家 城乡供水一体化助力乡村振兴
- 人民网北京1月31日电 （欧阳易佳）“以前吃的是井水，水质不稳定，自从用上了自来水，安全又方便，不再担心用水问题，我们很满意。”江西省湖口县张青乡竹山村村民王小芳拧开厨房的水龙头，自来水哗啦流出，清洗着蔬菜，脸上笑开了花。…
- 评论
- 关注