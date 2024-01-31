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无锡至江阴城际轨道交通工程开通运营

2024年01月31日20:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月31日电（记者韩佳诺、樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，31日，由中国铁建铁四院总体设计的无锡至江阴城际轨道交通工程（S1线）开通运营，这是全国首条与地铁实现不同时速、不同制式、全线路、全时段无换乘贯通运营的城际轨道交通线路。

　　S1线全长约30.4公里，线路与无锡地铁1号线贯通运营，串联江阴主城区及沿线城镇，拉近了无锡与江阴两地的时空距离，构建起锡澄“半小时通勤圈”，是“锡澄一体化”战略的标志性工程。

　　据铁四院设计负责人李洪强介绍，此次S1线开通运营，是国内首次采用兼容WLAN/LTE的车载融合设备，完成不同车地通信制式无缝自动切换，让最高时速120公里的S1线与最高时速80公里的地铁1号线实现贯通运营，突破了新建轨道交通线接入既有线网在列车车地连续通信技术场景和应用中的技术难题。

　　S1线开通运营标志着江阴正式迈入“双铁”时代，无锡的综合交通布局得到进一步完善，对于无锡进一步融入苏锡常都市圈，打造长三角城市群重要中心城市和全国性综合交通枢纽城市具有重要意义。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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