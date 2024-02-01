人民网北京2月1日电 （方经纶、实习生赵若楠）2月1日，国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会。会上，财政部副部长王东伟解读“积极的财政政策要适度加力、提质增效”。

所谓适度加力，主要有四点：保持适当的支出强度，释放积极的信号；合理安排政府投资规模，发挥好政府投资的带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高政策的精准性、针对性、有效性。

所谓提质增效，就要在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同这六个方面下功夫，大力推进财政管理的科学化、标准化、规范化、法治化，要把钱用在刀刃上、关键处，同样的钱花出更大成效，实现更高效益。

王东伟表示，财政政策今年重点主要做好“七个着力”：

着力支持加快现代化产业体系建设。一方面用好财政补贴、贷款贴息、税收优惠等政策工具，聚焦新一代信息技术、集成电路等重点产业链，推动解决好基础产品、核心技术、关键软件等方面的难点堵点问题。另一方面，要充分发挥制造业转型升级基金、先进制造业产业投资基金等政府投资基金的撬动引导作用，以市场化方式引导社会资本投入制造业重点领域，培育产业新赛道。

着力扩大国内需求。主要从投资和消费两个方面发力。从投资看，要扩大有效益投资。今年将用好相关国债资金，继续安排一定规模的地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资的带动放大效应。从消费看，要激发有潜能的消费。2024年将围绕居民消费升级方向，推动壮大文化、旅游、教育、养老等新的增长点，加大社会保障、转移支付等调节，增加城乡居民收入，提高消费意愿和能力。

着力持续深入实施科教兴国战略。继续加大教育投入，确保落实我们常说的“一个一般不低于、两个只增不减”要求，推动高质量的教育体系建设。全力支持打好关键核心技术攻坚战，保障好国家重大科技项目的资金需求，推动实现高水平的科技自立自强。

着力支持保障和改善民生。实施好就业优先政策，统筹用好税费减免、社保补贴、贷款贴息等政策，多渠道支持创业就业。健全多层次社会保障体系，加强分类分层社会救助保障。同时加强“三保”支出的预算管理和财力下沉，兜牢基层“三保”的底线。

着力支持推动乡村全面振兴。支持实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，提高高标准农田建设投入标准，保障农民种粮收益，完善产粮大县奖励政策。还有一个比较重要，就是将三大主粮作物完全成本保险政策和种植收入保险政策范围扩大到全国，实现全覆盖。要提升粮食安全保障能力，这是落实藏粮于地、藏粮于技国家粮食安全战略非常重要的方面。同时要用好中央财政的衔接资金，加强产业和就业帮扶，支持巩固拓展脱贫攻坚成果。还有一个非常重要的方面，就是要学习运用好“千万工程”经验，因地制宜推进乡村建设。

着力推进城乡区域发展。大力推动新型城镇化，支持地方推进农业转移人口市民化。进一步完善支持国家重大区域战略的财税政策，加大对革命老区、民族地区、边疆地区等特殊类型地区的支持力度。

着力支持加强生态文明建设。保持投入力度，完善财税政策，培育绿色低碳转型发展的内生动力，推动建设美丽中国先行区。

(责编：方经纶、高雷)

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