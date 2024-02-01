人民网北京2月1日电 （方经纶、实习生赵若楠）2月1日，国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会。会上，财政部预算司司长王建凡介绍，2023年，全国新增减税降费及退税缓费中，新增减税降费大约1.57万亿元，办理留抵退税大约6500亿元。

从行业来看，制造业以及与之相关的批发零售业新增减税降费及退税缓费将近9500亿元，占总规模的42.6%，这是享受税费优惠比例最高的行业。从企业的规模来看，中小微企业新增减税降费及退税缓费的规模约1.43万亿元，占比是64%，是受益最明显的。

王建凡表示，2023年按照积极财政政策要加力提效，注重精准，更加持续的要求，财政部统筹助企纾困需要和财政的承受能力，进一步突出前瞻性、连续性、精准性，对到期的税费优惠政策该延续的延续，该优化的优化。同时，聚焦特定领域、关键环节，精准实施一批新的税费优惠政策，实打实支持企业纾困发展，推动国民经济持续恢复，总体回升向好。

一方面，分批次延续优化70余项到期的税费优惠政策。年初及早明确延续和优化部分到期税费优惠政策，下半年又根据经济形势的变化，再延续、优化、完善一批到期的税费优惠政策，大部分政策直接延续到2027年底，这些政策从提高供给质量和扩大有效需求双向发力，重点支持小微企业和个体工商户，支持做强做优实体经济，支持高水平科技自立自强，支持促增收扩消费保民生，支持稳外贸稳外资和资本市场的健康发展。

另外一方面，聚焦特定领域、关键环节，精准实施新的税费优惠政策。主要包括：实施先进制造业增值税加计抵减政策，支持制造业高质量发展；提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例，增强科技创新能力；提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除标准，进一步减轻家庭生育养育和赡养老人的负担；对保障性住房项目建设交易给予税费优惠，支持保障和改善民生。

王建凡表示，2024年，财政部将全面贯彻落实中央经济工作会议的部署，落实好结构性减税降费政策，保持政策的连续性和稳定性，增强政策的精准性和针对性，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，强化政策供给，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：方经纶、高雷)

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