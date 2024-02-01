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财政部：着力规范和加强数据资产管理

2024年02月01日11:14 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （方经纶、实习生赵若楠）2月1日，国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会。会上，财政部资产管理司司长侯俊明就数字资产管理工作答记者问。

“数据资产已经成为促进数字经济发展的重要战略资源，这也是我们必须重视和加强数据资产管理的原因。”侯俊明介绍，与传统资产类型相比，数据作为一种新型资产，具有可复制、非排他等特性，对数据资产的管理提出了更高要求。财政部积极贯彻落实党中央决策部署，先后制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《数据资产评估指导意见》。近期，又制定出台了《关于加强数据资产管理的指导意见》，针对数据资产开发利用、价值评估、收益分配、信息披露等方面作出了明确规定，目的是促进数据资产合规高效流通使用，更好释放数据资产价值，提高全要素生产率。

侯俊明表示，下一步，财政部将重点推进三方面工作：

一是加强数据资产全流程管理。规范数据资产的登记、存储、使用、披露、处置等环节，构建起清晰、完整的数据资产管理路径，有序推进数据资产化，更好发挥数据资产的经济价值和社会价值。

二是推动数据资产开发利用。鼓励依法依规推进公共数据资产有效供给，加大数据资产信息的公开和披露力度，提高数据资产流转透明度。支持在金融、交通、医疗、能源等数据富集行业，探索多样化的开发利用模式。建立合理的收益分配机制，充分调动各参与方的积极性。

三是确保数据资产合规安全使用。推动加强对数据资产的监测监督，用好先进技术，严格防范数据资产泄露、损毁、丢失等管理风险。同时，在数据资产评估、交易等环节，设置合理的程序，严防虚增数据资产价值。

(责编：方经纶、高雷)
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