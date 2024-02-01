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财政部：保持必要的财政支出强度 拟靠前安排发行国债

2024年02月01日11:31 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （方经纶、实习生赵若楠）2月1日，国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会，财政部国库司司长李先忠介绍2024年财政支出与政府债券发行安排。

会上，有记者提问：“在去年前几个月，财政支出实际上有所收缩，今年将如何安排财政支出以及债券发行节奏？今年新增地方专项债券、一般债券提前下达的额度是多少，与去年相比如何？”

“应该说，去年前5个月财政支出的力度是大的、进度是快的。”李先忠回答，去年1-5月，全国一般公共预算支出10.48万亿元，比2022年同期增加了0.58万亿元，增长了5.8%。去年6、7月份全国一般公共预算支出小幅下降，主要是2022年同期存在一次性的大额支出，抬高了基数，使去年6、7月份增幅有所回落，在预期之内，不存在财政支出收缩的情况。从去年全年看，全国一般公共预算支出突破了27万亿元，同比增长5.4%，支出规模再创新高，有效发挥了积极财政政策效能，对经济恢复向好提供有力支撑。

2024年将持续保持必要的财政支出的强度。关于2024年具体财政支出预算安排，财政部正按照党中央、国务院的部署细化完善，后续按照程序报全国人大批准之后对外公布。

关于政府债券的发行安排。国债方面，财政部将在全国人大审查批准的国债余额限额内，拟靠前安排发行，为保障必要的支出强度提供支撑。

地方债方面，按照党中央、国务院要求，根据全国人大常委会的授权规定，2019年以来，财政部就建立健全了提前下达新增地方政府债务限额管理制度，指导督促地方完善预算管理，合理安排新增地方政府债券发行节奏，有效降低融资成本，加快资金拨付。

据统计，制度建立以来，到2023年，经国务院批准，财政部分别向各地提前下达新增债务限额是1.39万亿元、2.85万亿元、2.36万亿元、1.79万亿元和2.62万亿元，合计超过11万亿元。2023年12月，财政部依法履行审批程序后，已经向各地提前下达了部分2024年的新增地方政府债务限额，支持重大项目建设，推动形成实物工作量，充分发挥地方政府债券对经济的拉动作用。

(责编：方经纶、高雷)
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