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财政部：全国企业职工基本养老保险基金累计结余已接近6万亿元

2024年02月01日11:37 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （方经纶、实习生赵若楠）2月1日，国新办就2023年全年财政收支情况举行新闻发布会。财政部资产管理司司长侯俊明表示，截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余已接近6万亿元，养老金按时足额发放是能够保证的。

侯俊明介绍为确保养老金按时足额发放，近年来各级财政部门积极发挥职能作用，重点从三个方面发力：

一是不断加大财政补助力度。2023年，中央财政安排基本养老保险补助资金约1万亿元，重点向基金收支困难的中西部地区和老工业基地倾斜；地方各级财政也积极落实相关支出责任，确保及时足额发放基本养老金。

二是实施养老保险全国统筹。按照中央部署，这项制度自2022年起开始实施，在全国范围内对各地基金结余进行合理调剂。2023年全国统筹调剂资金规模达到2716亿元，有效解决了地区间养老负担和基金结余分布不均衡的问题。

三是加强养老保险基金管理。配合有关部门，规范各地基金收支行为，促进筹资和待遇政策更加公平合理，推动养老保险制度更加公平更可持续。

通过落实上述措施，近几年基金收支状况得到有效改善。

同时，按照党中央、国务院决策部署，财政部还安排专门资金，支持实施居家和社区基本养老服务提升行动、经济困难失能老年人集中照护等养老服务项目，出台一系列支持养老服务业发展的税费优惠政策，大力支持银发经济发展，让老年人有了“养老钱”，还能够享受买得起、用得好的养老服务。

2024年，财政部将重点做好两方面工作。一方面，进一步加大中央财政补助力度，深入实施养老保险全国统筹制度，健全相关体制机制，管好守好人民群众的“养老钱”。另一方面，进一步加大对养老服务的支持力度，健全机构、社区和居家养老服务网络，推动养老事业和养老产业协同发展，促进养老服务提质增效。

(责编：方经纶、高雷)
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