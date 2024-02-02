直播间开到大集上
1月26日，记者来到青岛胶州市里岔大集，看到摊位整洁有序，跟着熙熙攘攘的人群往前走，感受到的不仅是浓浓年味，还有乡村的新风貌、新变化。
在大集的显眼位置，65岁的村民王清富正在制作纯银古法手镯，他告诉记者：“我从18岁开始学习这门手艺，到现在已经整整47年了。儿女们教会我直播，闲时就对着手机给大家讲制作工艺，好多年轻人都喜欢。”
熟悉迟双双的人都知道她的花馍很畅销。只见她打开手机，熟练地进入直播间：“我的花馍本来就不愁卖，现在通过网络平台更多外地顾客也了解我的产品。现在大集很多摊主都学会了直播，我们都算电商主播呢！”
里岔镇党委书记孔浩说，“希望更多人借助网络，让高人气的集市成为促消费载体”。里岔镇已围绕集市，对德福源黑猪、多多花馍、海宸果蔬等产品制定个性化直播方案，进一步发挥电商直播对消费的促进作用，推动越来越多的摊主参与直播。
胶东花饽饽、罗家村糖瓜、大店风干鸡、韩家庄黄香、丰隆屯红烛、乐州火腿、喜满年饺子、巩式根雕……各类非遗项目和手工产品成为胶州市胶东街道麻湾大集的特色年货。当地不少民间手艺人把冬闲变冬忙，在春节前手工制作糖瓜、花饽饽、红烛、黄香等拿到集市上去卖，备受欢迎。
丰隆屯村传统手工艺大红挂蜡传承了上百年。每年腊月，当地红烛艺人开始加班加点忙碌起来，近20道工序生产出的大红烛通过大集销往千家万户。摊位上丰隆屯手工艺人刘启友说：“很多客户就是冲着传统手工艺来的，他们很喜欢大红烛。”
传统黄香在年前也很畅销。记者在麻湾大集看到，多名商户售卖传统黄香。谈家庄制香大户谈伟介绍：“每年入冬以后，村民就聚在一起制作黄香，让农闲时节变增收旺季。”
传统黄香制作技艺已被列为青岛市级非物质文化遗产，老谈香非遗工坊的车间被认定为青岛市级“非遗工坊”。谈伟说：“我们一般早晨5点左右就到集上，一天能卖万余元。”
如今，非物质文化遗产正在发挥独特作用。胶东街道宣传委员郑璇说：“我们将继续借助大集深挖非遗资源，以活态传承的方式展示非遗文化，在新村、社区开设非遗体验工坊，面向居民开展体验活动，进一步唤醒公众传承与保护非遗文化的意识。”
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